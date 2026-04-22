हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का इंतजार खत्म, कल आएगा अंबेडकरनगर के 71998 स्टूडेंट का परीक्षा परिणाम
यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कल शाम चार बजे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
High School and Intermediate Result: यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कल शाम चार बजे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बार बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के 36901 और कक्षा 12 के 35097 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। इस वर्ष दो दिन पहले ही बोर्ड की तरफ से परिणाम घोषित किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक जिले के 114 केंद्रों पर कराई गई थीं।
बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहतर करने के लिए इस बार जिले में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें परीक्षार्थियों की आशंकाओं को दूर करने के साथ-साथ उन्हें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के टिप्स भी प्रदान किए गए थे। अब परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि जनपद की तरफ से जो प्रयोग किया गया था वह कितना सफल हुआ। पिछले वर्ष 2025 में जिले का हाईस्कूल का रिजल्ट 88.62% और इंटर के 83.49% था। इस बार देखना होगा कि परीक्षार्थी पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि वर्ष 2024 में जिले का परिणाम काफी बेहतर था जो 2025 में में लुढ़क गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि परीक्षाफल को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in तथा डिजिलॉकर (Digilocker) की वेबसाइट https://results.digilocker.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
पूरे यूपी में 53 लाख 37 हजार 778 विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा
यूपी बोर्ड के परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक कराई गई थी। यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में हाईस्कूल में 27 लाख 61 हजार 696 और इंटरमीडिएट में 25 लाख 76 हजार 82 को मिलाकर 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे। यूपी बोर्ड ने नकल विहीन,नष्पिक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में संपन्न कराई गई थी।जबकि यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में 54 लाख 38 हजार 597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 27 लाख 40 हजार 151 और इंटरमीडिएट में 26 लाख 98 हजार 446 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कुल 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।