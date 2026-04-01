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यूपी में कामगारों की बल्ले-बल्ले, आज से बढ़ी मजदूरी, लाखों श्रमिकों की जेब में आएंगे ज्यादा पैसे

Apr 01, 2026 07:37 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में संगठित, असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को बुधवार से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। श्रम विभाग ने विभिन्न उद्योगों में सेवारत कामगारों के लिए नए सिरे से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया है। यह बढ़ोतरी 10 से 13-14 रुपये रोज प्रतिदिन तक है।

यूपी में कामगारों की बल्ले-बल्ले, आज से बढ़ी मजदूरी, लाखों श्रमिकों की जेब में आएंगे ज्यादा पैसे

UP News: यूपी में संगठित, असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को बुधवार से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। श्रम विभाग ने कालीन, कांच, ईंट-भट्ठा, प्लास्टिक, डेयरी सहित अन्य तमाम उद्योगों में सेवारत कामगारों के लिए नए सिरे से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया है। इस आधार पर अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल, अति कुशल आदि श्रेणियों के कामगारों की मजदूरी में इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी 10 से 13-14 रुपये रोज प्रतिदिन तक है। श्रम विभाग हर छमाही महंगाई भत्ता बदलता है।

श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही ने प्रदेश में अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के लिए मजदूरी की नई दरों से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत अनुसूचित 74 नियोजनों में भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद मजदूरी की नई दरें घोषित की गई हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद मजदूरी की नई दरों के निर्धारण से उद्योगों पर आर्थिक भार में मामूली बढ़ोत्तरी होगी।

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74 उद्योगों के श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत अनुसूचित 74 नियोजनों में भी महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के बाद मजदूरी की नई दरें घोषित की गई हैं। इनमें मुख्य रूप से ईंट-भट्ठा उद्योग, रबड़ उत्पाद, प्लास्टिक उद्योग, मिष्ठान उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, डेयरी, कपड़ा, प्राइवेट अस्पताल, ढलाई घर, धातु उद्योग, प्रिटिंग, चर्म उद्योग, प्राइवेट कोचिंग, तंबाकू विनिर्माण, फर्नीचर उद्योग, दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठान, सड़क निर्माण, चिकन कार्य, दियासलाई उद्योग, बेकरी, लांड्री, जिल्दसाजी, कोल्ड स्टोरेज, सिलाई उद्योग, ताला उद्योग सहित तमाम अन्य शामिल हैं। ईंट भट्ठा को छोड़ अन्य उद्योगों में अकुशल श्रमिकों को अब 11021 रुपये की जगह 11313 रुपये मासिक मिलेंगे। अर्द्धकुशल को 12123 रुपये की जगह 12445 और कुशल श्रमिकों को 13850 रुपये की जगह अब 13940.37 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

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कांच की चूड़ी उद्योग से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। अकुशल श्रमिकों को अब 9825 रुपये की जगह 10096.68 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। उन्हें 388.33 रुपये रोज मिलेंगे। अर्द्धकुशल को 442.52 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है जबकि कुशल श्रमिक को 492.19 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। तारवाला की मासिक मजदूरी 25503 रुपये से बढ़कर 26180.93 रुपये हो जाएगी। अब उन्हें प्रतिदिन 1006.95 रुपये, बेलनिया 704.41 रुपये रोज और पर्यवेक्षक 681.84 रुपये प्रतिदिन पाएंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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