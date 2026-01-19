कैबिनेट मंत्री की बेटी की शादी में VVIP का हुजूम, पूर्व राष्ट्रपति और सीएम समेत विपक्षी नेता भी पहुंचे

संक्षेप: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी राशि की शादी में आशीर्वाद देने रविवार की सुबह से देर रात तक वीवीआईपी के आने का सिलसिला बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज पहुंचे।

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी राशि की शादी रविवार को बिठूर स्थित गंगा वैली लॉन में धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह से देर रात तक वीवीआईपी आगमन का सिलसिला लगातार चलता रहा। शादी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

राशि ने दिल्ली से लॉ की पढ़ाई पूरी की है और एक फाउंडेशन भी चलाती हैं। दामाद शिवेंद्र सचान के पिता लेदर व्यवसायी हैं और वह काकादेव में रहते हैं। शादी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। समारोह में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशीष पटेल, रवींद्र जायसवाल, सांसद रमेश अवस्थी, साक्षी महाराज और सपा सांसद नरेश उत्तम सहित कई वीआईपी उपस्थित रहे।

इसके अलावा महापौर प्रमिला पांडेय, सुरेंद्र मैथानी, प्रकाश पाल, अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, उपेंद्र पासवान, राजेश वर्मा, सांसद सनातन पांडे, मंत्री गिरीश चंद्र यादव और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता भी समारोह में शामिल हुए। शहर आगमन पर भाजपा नेता रमेश यादव ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गुलदस्ता देकर स्वागत किया।