कैबिनेट मंत्री की बेटी की शादी में VVIP का हुजूम, पूर्व राष्ट्रपति और सीएम समेत विपक्षी नेता भी पहुंचे

संक्षेप:

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी राशि की शादी में आशीर्वाद देने रविवार की सुबह से देर रात तक वीवीआईपी के आने का सिलसिला बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज पहुंचे।

Jan 19, 2026 10:33 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी राशि की शादी रविवार को बिठूर स्थित गंगा वैली लॉन में धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह से देर रात तक वीवीआईपी आगमन का सिलसिला लगातार चलता रहा। शादी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

राशि ने दिल्ली से लॉ की पढ़ाई पूरी की है और एक फाउंडेशन भी चलाती हैं। दामाद शिवेंद्र सचान के पिता लेदर व्यवसायी हैं और वह काकादेव में रहते हैं। शादी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। समारोह में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशीष पटेल, रवींद्र जायसवाल, सांसद रमेश अवस्थी, साक्षी महाराज और सपा सांसद नरेश उत्तम सहित कई वीआईपी उपस्थित रहे।

इसके अलावा महापौर प्रमिला पांडेय, सुरेंद्र मैथानी, प्रकाश पाल, अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, उपेंद्र पासवान, राजेश वर्मा, सांसद सनातन पांडे, मंत्री गिरीश चंद्र यादव और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता भी समारोह में शामिल हुए। शहर आगमन पर भाजपा नेता रमेश यादव ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गुलदस्ता देकर स्वागत किया।

वीआईपी आगमन के मद्देनजर पूरे रूट पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रही। शादी समारोह में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की भारी उपस्थिति ने इसे कानपुर के लिए एक हाईप्रोफाइल इवेंट बना दिया। समारोह में आए सभी मेहमानों ने वर-वधु को आशीर्वाद देते हुए समारोह को यादगार बनाया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
