आलोक सिंह ने छोड़ी IPS की नौकरी, तीन दिन पहले बनाए गए हैं लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष
यूपी के वरिष्ठ अधिकारी आलोक सिंह ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी है। तीन पहले ही उन्हें लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी दौरान आलोक सिंह ने आईपीएस से वीआरएस मांगा था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया।
IPS Alok Singh: 1995 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक सिंह ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी है। तीन दिन पहले लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आलोक सिंह ने आईपीएस से वीआरएस ले लिया, जिसे रविवार को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी। आलोक सिंह मौजूदा समय में डीजी पद पर तैनात थे। तीन दिन पहले ही आलोक सिंह को यूपी लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी इस पद पर संजय श्रीनेत्र कार्यरत थे और बीते 21 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। लोकसेवा आयोग में आलोक सिंह की अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर विशेष सचिव, कार्मिक अमीम कुमार सिंह की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है।
आलोक सिंह की जन्मतिथि 24 जनवरी 1967 है। ऐसे में भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आलोक सिंह का उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यकाल 23 जनवरी 2029 तक रहेगा। आलोक सिंह आईपीएस के कार्यकाल के दौरान 11 जिलों के एसएसपी रहे और वर्ष 2001-02 में सोनभद्र में एसएसपी रहने के दौरान उन्होंने नक्सलियों पर प्रभावी नकेल कसी। जिसके लिए उन्हें वर्ष 2003 में पुलिस का गैलेंट्री मेडल भी मिला। वह बाराबंकी के भी एसएसपी रह चुके हैं।
केंद्र में कई मंत्रियों के सचिव भी रहे हैं आलोक सिंह
2010 से 2014 तक यह केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के निजी सचिव भी रहे। जिसमें विदेश, कानून व उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। फिर यह 2017 तक नागरिक उड्ययन सुरक्षा से जुड़े और यह एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सिक्योरिटी) के पद पर कार्यरत रहे। वर्ष 2017 से 2020 तक वह कानपुर व मेरठ जोन के आईजी रहे। जनवरी 2020 में वह गौतमबुद्ध नगर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए। जहां पर उन्होंने माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा। 27 दिसंबर 2022 को इन्हें एडीजी के पद पर प्रोन्नति देते हुए कानपुर जोन का एडीजी बनाया गया। 21 मई 2026 को इन्हें डीजी पीएसी के पद पर तैनाती दी गई। इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गैलेंट्री मेडल के साथ-साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, उत्कृष्ट सेवा पदक व अति उत्कृष्ट सेवा पदक सहित अन्य पदक भी मिले हैं।
आलोक सिंह हो चुके हैं राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को अगस्त 2021 में राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उसमें आलोक सिंह नोएडा के पुलिस कमिश्नर थे। आलोक सिंह को नोएडा पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहते हुए संगठन अपराध पर काबू करने और जिले में आपराधियों पर लगाम लगाने और उल्लेखनीय काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वह अन्य सेवाओं के लिए भी सम्मानित हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।