पीसीएस अनुपमा का वीआरएस मंजूर, 2027 में इस सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव
पीसीएस अधिकारी अनुपमा सरोज का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। अनुपमा के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि वह सीतापुर जिले की सिधौली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाली राज्य कर विभाग की डिप्टी कमिश्नर अनुपमा सरोज सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब उनके राजनीतिक पारी शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सीतापुर की सिधौली विधानसभा सीट से वह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। अनुपमा ने इसी साल जून में वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे अक्तूबर में मंजूरी दे दी गई।
अनुपमा ने अपने वीआरएस को लेकर एक संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लोगों को दीप पर्व की बधाई तो दी ही, साथ ही यह भी बताया कि अब वह प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। अनुपमा की मां सुशीला सरोज मोहनलालगंज लोकसभा सीट से वर्ष 2004 में सांसद रह चुकी हैं। सिधौली क्षेत्र में अनुपमा के लोगों को दीपावली की बधाई देती होर्डिंग भी लगी हैं। इसमें उन्होंने खुद को राज्य कर विभाग की पूर्व डिप्टी कमिश्नर के अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बताया है। अनुपमा के पति सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। अनुपमा की एक पहचान पार्श्व गायिका के तौर पर भी है।
पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल यूपी की सभी सीटों पर लड़ेंगी चुनाव
पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतर आई हैं। मिर्जापुर की डीएम रहीं दिव्या मित्तल ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई है। इसको लेकर दिव्या ने बाकायदा घोषणा भी कर चुकी है। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम ‘जननीति भारत पार्टी’ दिया है। पार्टी के गठन के बाद दिव्या मित्तल ने ऐलान किया था कि वह 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उनकी पार्टी व्यवस्था को जनता के हिसाब से चलाएगी। उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके मिर्जापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है।
दिव्या मित्तल ने छोड़ी थी आईएएस की नौकरी
दो महीने पहले दिव्या मित्तल ने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। यूपी कॉडर की वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफे की जानकारी अपने सोशल मीडिया एकाउंट फेसबुक और ‘एक्स’ पर पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था, आज मैने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए आईएएस से त्यागपत्र दे दिया है। बतादें कि दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर जिले में डीएम रहते हुए कई ऐसे काम किए जिससे उनकी काफी सराहना हुई। इसमें मिर्जापुर जिले के लहुरियादह गांव में आजादी के 75 साल बाद पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।