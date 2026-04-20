दो महीने में दूसरी बार प्रेमानंद का दर्शन करने पहुंचे विराट-अनुष्का, आम लोगों संग सुना प्रवचन
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्षय तृतीया के मौके पर वृंदावन पहुंचे और स्वामी प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दो महीने में दूसरी बार यहां पहुंचे इस कपल ने आम श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रवचन सुना।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के लिए वृंदावन की गलियां अब आस्था का प्रमुख केंद्र बन गई हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोमवार को एक बार फिर यह सेलिब्रिटी कपल विख्यात संत स्वामी प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने वृंदावन पहुंचा। खास बात यह रही कि किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के बजाय दोनों ने एक आम श्रद्धालु की तरह सादगी से प्रवचन सभा में हिस्सा लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की।
दो महीने में दूसरी बार हाजिरी
विराट और अनुष्का की स्वामी प्रेमानंद महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा जगजाहिर है। महज दो महीने के भीतर यह उनकी दूसरी वृंदावन यात्रा है। इससे पहले वे 20 फरवरी 2026 को महाराज जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। सोमवार तड़के दोनों राधा केली कुंज पहुंचे। यहां सत्संग का आयोजन हो रहा था। विराट और अनुष्का आम लोगों के बीच जमीन पर बैठकर काफी देर तक शांत मन से संत के वचनों को सुनते रहे। उनके चेहरों पर भक्ति का भाव स्पष्ट झलक रहा था।
सादगी ने जीता प्रशंसकों का दिल
अक्षय तृतीया के कारण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। जैसे ही विराट-अनुष्का के आगमन की सूचना फैली, प्रशंसकों और श्रद्धालुओं में उनकी एक झलक पाने की होड़ मच गई। हालांकि, सुरक्षा घेरे के बावजूद दोनों ने किसी भी तरह के दिखावे से दूरी बनाए रखी। प्रवचन के दौरान स्वामी प्रेमानंद महाराज ने भक्ति, सेवा और धर्म के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जीवन में सफलता के साथ-साथ मानसिक शांति के लिए समर्पण आवश्यक है। विराट और अनुष्का ने न केवल प्रवचन सुना, बल्कि महाराज जी की आरती में भी सम्मिलित हुए।
धार्मिक नगरी में आध्यात्मिक झुकाव
विगत कुछ वर्षों में विराट कोहली के व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव देखा गया है। वे लगातार अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। वृंदावन में भी उन्होंने राधा केली कुंज परिसर में कुछ समय व्यतीत किया और वहां की शांति का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विराट अब पूरी तरह से 'कृष्ण भक्ति' के रंग में रंगे नजर आते हैं।
प्रशंसकों का उत्साह
सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का के वृंदावन प्रवास के वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रशंसक उनकी सादगी की सराहना कर रहे हैं कि इतने बड़े वैश्विक सितारे होने के बावजूद वे जमीन पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद दोनों ने महाराज जी को नमन किया और वहां से प्रस्थान किया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।