Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsVoters should also be given option NOTA Panchayat elections High Court UP government to respond within four weeks
पंचायत चुनाव में भी वोटर को मिले नोटा का विकल्प, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

पंचायत चुनाव में भी वोटर को मिले नोटा का विकल्प, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

संक्षेप:

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल करते हुए, मांग किया गया है कि पंचायत चुनाव में भी वोटर को नोटा का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाए व हर चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखा जाए।

Dec 13, 2025 10:37 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विधि संवाददाता
share

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल करते हुए, मांग किया गया है कि पंचायत चुनाव में भी वोटर को नोटा का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाए व हर चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखा जाए। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में अपना जवाबी शपथपत्र दाखिल को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनील कुमार मौर्या की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

याची ने न्यायालय को याचिका के माध्यम से बताया कि शहरी चुनाव में तो मतदाता को नोटा का विकल्प दिया जाता है लेकिन पंचायत चुनाव में यह विकल्प नहीं दिया जाता है और न ही चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम ही दिया जाता है। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने व उसके दो सप्ताह बाद याची को उसका प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया है।

गबन के आरोपी पर 1.26 करोड़ अर्थदंड

संतकबीरनगर में सिविल जज सीनियर डिविजन ने पांच अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद आरोपित को प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। सभी मामलों में कुल एक करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव समेत 5 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। रकम लौटाने के लिए उसने जो चेक दिए, सभी बाउंस हो गए। महुली थाना क्षेत्र स्थित भिटहा निवासी आरोपी संतोष चतुर्वेदी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित 5 लोगों को गुमराह कर धनराशि का गबन किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव ने दाखिल वाद में कहा कि उन्होंने धनघटा में बालू भंडारण था। संतोष ने खुद को बेरोजगार बताते हुए काम मांगा। उन्होंने उसे 9 हजार रुपये माह पर रख दिया। इस दौरान वह चोरी से बालू बेचने लगा। जब हिसाब किया गया तो संतोष 78 लाख रुपये का हिसाब नहीं दे पाया। बाद में उसने 67 लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में संतोष पर 80 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और एक साल की सजा सुनाई।

नीबा होरिल गांव निवासी गुलाबचंद्र के मामले में न्यायालय ने 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और एक साल की सजा सुनाई। निरंजनपुर निवासी प्रत्यूष कुमार के मामले में 9 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड और एक साल की सजा तथा अभयनंदन सिंह के मामले में 5 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड और एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। पांचवा वाद मझौवा एकडंगा निवासी सुनील कुमार मौर्य ने दाखिल किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने संतोष पर 29 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और एक वर्ष की सजा सुनाई है। सभी मामलों में धनराशि न जमा करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगताने का भी आदेश सिविल जज सिनियर डिवीजन की कोर्ट ने दिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |