यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों के काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से नाम, जानें वजह

संक्षेप: त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रतापगढ़ में निर्वाचक नामावली से ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई विधानसभावार मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रतापगढ़ में निर्वाचक नामावली से ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई विधानसभावार मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अधिकतर ऐसे मतदाता हैं जो मृतक हैं अथवा ऐसी युवतियां जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची फाइनल करने के लिए पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई विधानसभावार निर्वाचक नामावली से मिलान करने का निर्देश दिया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की संभावित सूची पर प्रशासन की ओर से दावे आपत्तियां मांगी गई है। इसी तरह विधानसभावार पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई संभावित मतदाता सूची पर भी प्रशासन की ओर से दावे आपत्तियां मांगे गए हैं। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची का मिलान विधानसभावार मतदाता सूची से कर लिया जाए। मिलान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि विधानसभावार मतदाता सूची से हटाए गए वोटरों का नाम त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावली में शामिल तो नहीं है। इसका विशेष खयाल रहे कि विधानसभावार मतदाता सूची से हटाए गए मृतक वोटर और ऐसी लड़कियां जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी हैं, उनके नाम पंचायत निर्वाचक नामावली से विलोपित कर दिए जाएं।

त्रिस्तरीय पंचायत सूची से भी हटेंगे एसआईआर फार्म नहीं भरने वाले वोटर एसआइआर के बाद मतदाता ड्राफ्ट सूची में विधानसभा क्षेत्र पट्टी में 44 बूथ बढ़ गए हैं। ऐसे में अब बूथों की संख्या 401 से बढ़कर अब 445 हो गई है। जबकि मतदाता सूची में 58225 मतदाता कम हो गए हैं। अब मतदाताओं की संख्या 316716 हो गई है। एसआईआर के पूर्व यहां पर 374941 मतदाता थे। रविवार को क्षेत्र के सभी 295 मतदान केंद्र के सभी 445 बूथ पर बीएलओ बैठकर मतदाताओं को नई सूची दिखाकर नए मतदाताओं से फार्म छह भरने की अपील करते दिखे। साथ ही जिन मतदाताओं की मैचिंग नहीं हो पा रही है उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। जिसका जवाब उन्हें निश्चित समय में मांगे गए दस्तावेज के साथ देना होगा।