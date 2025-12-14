Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsVoter turnout in this UP district could be even lower than the 2003 figures; work is now underway on a new plan
यूपी के इस जिले में 2003 की एसआईआर से भी कम हो सकते हैं वोटर, नई प्लानिंग पर अब काम

यूपी के इस जिले में 2003 की एसआईआर से भी कम हो सकते हैं वोटर, नई प्लानिंग पर अब काम

संक्षेप:

एसआईआर के बाद मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 2003 से भी कम हो सकती है। हालांकि अभी मैपिंग और जांच के लिए 15 दिनों का समय मिल गया है। डीएम डा.वीके सिंह का कहना है कि एक भी पात्र मतदाता न छूटे तो हर स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है।

Dec 14, 2025 09:48 am ISTYogesh Yadav मेरठ मुख्य संवाददाता।
share

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में अब रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। रोचक तथ्य इसलिए कह रहे क्योंकि मतदाता बढ़ने की जगह घट रहे हैं। एसआईआर के बाद मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 2003 से भी कम हो सकती है। हालांकि अभी मैपिंग और जांच के लिए 15 दिनों का समय मिल गया है। डीएम डा.वीके सिंह का कहना है कि एक भी पात्र मतदाता न छूटे तो हर स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘हिन्दुस्तान’ की पड़ताल में यह रोचक तथ्य आया है कि एसआईआर के बाद मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 2003 से भी कम हो सकती है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2003 में मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 18.43 लाख से अधिक थी, जबकि 2025 में यह संख्या 26.99 लाख से अधिक हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 26,99,820 मतदाताओं का एसआईआर की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। करीब 100 प्रतिशत मतदाताओं का ब्योरा फीड हो चुका है। जो डाटा फीड किया गया है कि तो उनमें करीब 6.78 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका गणना फार्म जमा नहीं हुआ। इस तरह 26.99 लाख में से 6.78 लाख मतदाताओं का नाम सीधे कम हो जाना तय लग रहा है।

read moreये भी पढ़ें:
बनारस-मेरठ से ज्यादा इस जिले में कट सकते हैं नाम, एसआईआर का 99.11 फीसदी काम पूरा

इसके बाद 20.21 लाख मतदाताओं का गणना फार्म भरा गया, जिनमें से करीब 15.11 लाख मतदाताओं का ही 2003 के वोटर लिस्ट से मैपिंग हो सका है। पांच लाख से अधिक मतदाताओं का 2003 के वोटर लिस्ट से मैपिंग कार्य नहीं हो सका।

275 अधिकारियों की लगाई विशेष ड्यूटी

डीएम डा.वीके सिंह ने शुक्रवार को सभी 2758 बूथों के मतदाताओं की जांच को जिले के 275 अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। इनको निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों के पर्यवेक्षण में 10-10 बूथों के मतदाताओं की सघन जांच करने को कहा गया है।

यदि किसी कारण से आप अभी तक गणना फार्म नहीं भर सके हैं तो आपके लिए 15 दिन का समय है। आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर गणना फार्म भर सकते हैं। 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर अपना डाटा अपडेट करा सकते हैं। मैपिंग नहीं हुआ तो मैपिंग करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जो समय दिया है तो उसका लाभ उठा सकते हैं-डा.वीके सिंह, डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी।

बेवजह भ्रम न फैलाएं

मेरठ। मेरठ में एक होटल में शुक्रवार को पहुंचे फतेहपुर सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसे लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। ज्ञानेंद्र चौधरी, राजीव चौधरी, दीपेंद्र सहारन, बलराज डूंगर, राहुल देव प्रमुख आदि रहे।

एसआईआर का काम गैरकानूनी: महमूद पार्चा

मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पार्चा ने आरोप लगाया है कि एसआईआर का काम गैरकानूनी है। मेरठ पहुंचे अधिवक्ता महमूद पार्चा ने कहा कि एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ इस प्रक्रिया में हिस्सा न लेने वालों का कानूनी रूप से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं वो ही उसमें रहेंगे। एसआईआर के दौरान अपनी जान देने वाले बीएलओ को उन्होंने देश के लिए शहीद बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मदनी, ओवैसी और हुमायूं कबीर भाजपा के एजेंट हैं।