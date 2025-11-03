यूपी पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की स्कैनिंग, कट सकते हैं लाखों नाम
संक्षेप: प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां की वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की आशंका है। इन जिलों की वोटर लिस्ट में नामों का दोहराव ज्यादा है। ऐसे नाम हजारों-लाखों की संख्या में हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जांच के दौरान कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं का पता चल रहा है जिनके नाम लिस्ट में एक की बजाए दो या तीन बार दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के नाम ऐसे नाम हजारों-लाखों की संख्या में हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है।
प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां की वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि इन जिलों की वोटर लिस्ट में नामों का दोहराव ज्यादा है।
घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान चलाने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ब्लॉकवार ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट तैयार कर जिलों में डीएम को सुधार के लिए भेजी गई हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाएंगे। अकेले मुरादाबाद जिले में ही 24 लाख से ज्यादा मतदाता हैं इन सभी का सत्यापन होगा। एक फार्म तैयार किया गया है उसे भरवाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
इस जिले की वोटर लिस्ट से हटे 28 हजार नाम
लखनऊ में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम तेजी से चला। 20 सितम्बर तक 81 हजार से अधिक नाम वोटर लिस्ट में जोड़े, काटे या संशोधित किए जा चुके थे। यह पूरा काम ई-बीएलओ एप के जरिए ऑनलाइन किया गया। इस दौरान कुल 28405 नाम हटाए जा चुके थे।
गोरखपुर में 5 लाख वोटर रडार पर
करीब 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग के रडार पर हैं। इनका सत्यापन चल रहा है। पंचायत चुनाव में यह प्रक्रिया पहली बार शुरू की गई है, जबकि डुप्लीकेट वोटर का नाम जोड़ने के दौरान आधार कार्ड के अंतिम चार अंक को भी लिखा जा रहा है। सत्यापन में यदि कोई नंबर दो बार दिखेगा तो डुप्लीकेट वोटर का नाम सामने आ जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट भेजी है। अब सत्यापन में ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे जिन्होंने नाजायज ढंग से दो या इससे अधिक स्थानों पर अपने नाम दर्ज करा लिए हैं।