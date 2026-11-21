वोटर लिस्ट का बड़ा खेल, एक ही नाम दो से तीन जगह; फोटो तक एडिट
रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई सूचियों में एक-एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। इसमें भी बड़ा खेल यह हुआ है कि कर्मचारियों में मतदाता के फोटो तक एडिट करके लगाए हैं। यह प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा विधायक पत्र लिखा है।
रामपुर, संवाददाता। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई सूचियों में एक-एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। इसमें भी बड़ा खेल यह हुआ है कि कर्मचारियों में मतदाता के फोटो तक एडिट करके लगाए हैं। यह प्रकरण सामने आने के बाद रामपुर शहर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने डीएम को पत्र लिखा है। डीएम से सख्ती दिखाते हुए लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार बीएलओ को नोटिस दिए हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही नए मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूचियों की बात की जाए तो एसआईआर और सघन जांच के बाद भी मतदाता सूची दुरुस्त नहीं हुई हैं। स्थिति यह है कि एक एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। शहर विधायक ने बताया कि भाग संख्या 74 में अंकित वोटर संख्या 378 और 379 पर नेहा खान का नाम अंकित है। इसमें एक वोट में तो उसके पति का नाम है, जबकि दूसरे वोट में उसके पिता का नाम अंकित है और फोटो एक ही है।
इसी तरह भाग संख्या 90 में वोटर संख्या 667, 668 और 676 पर सुलेमान का नाम अंकित है, जिसमें उसके पिता के नाम में छेड़छाड़ की गई है। इसी प्रकार भाग संख्या 92 में वोटर संख्या 571, 572 पर नेहा, भाग संख्या 93 में वोट संख्या 355 और 356 पर मोहम्मद नदीम नाम के मतदाता का नाम अंकित है। ऐसे ही और भी प्रकरण सामने आए हैं।
प्रशासन अलर्ट, BLO को कारण बताओ नोटिस
उप जिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रत्निका श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र रामपुर के मतदेय स्थलों की निर्वाचन नामावलियों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मतदेय स्थल संख्या 74, 90, 92 और 93 में चार नाम सिमिलर एंट्रीज में पाए गए जिस पर उन्होंने संबंधित बीएलओ को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि त्रुटि को तत्काल सुधारने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।
शनिवार-रविवार को बूथों पर बैठेंगे बीएलओ
उधर, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और गलतियों को दुरुस्त कराने के लिए शनिवार और रविवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 21 और 22 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहेंगे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाएगी और लोगों से दावा-आपत्तियां ली जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें