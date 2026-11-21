रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई सूचियों में एक-एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। इसमें भी बड़ा खेल यह हुआ है कि कर्मचारियों में मतदाता के फोटो तक एडिट करके लगाए हैं। यह प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा विधायक पत्र लिखा है।

रामपुर, संवाददाता। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई सूचियों में एक-एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। इसमें भी बड़ा खेल यह हुआ है कि कर्मचारियों में मतदाता के फोटो तक एडिट करके लगाए हैं। यह प्रकरण सामने आने के बाद रामपुर शहर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने डीएम को पत्र लिखा है। डीएम से सख्ती दिखाते हुए लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार बीएलओ को नोटिस दिए हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही नए मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूचियों की बात की जाए तो एसआईआर और सघन जांच के बाद भी मतदाता सूची दुरुस्त नहीं हुई हैं। स्थिति यह है कि एक एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित है। शहर विधायक ने बताया कि भाग संख्या 74 में अंकित वोटर संख्या 378 और 379 पर नेहा खान का नाम अंकित है। इसमें एक वोट में तो उसके पति का नाम है, जबकि दूसरे वोट में उसके पिता का नाम अंकित है और फोटो एक ही है।

इसी तरह भाग संख्या 90 में वोटर संख्या 667, 668 और 676 पर सुलेमान का नाम अंकित है, जिसमें उसके पिता के नाम में छेड़छाड़ की गई है। इसी प्रकार भाग संख्या 92 में वोटर संख्या 571, 572 पर नेहा, भाग संख्या 93 में वोट संख्या 355 और 356 पर मोहम्मद नदीम नाम के मतदाता का नाम अंकित है। ऐसे ही और भी प्रकरण सामने आए हैं।

प्रशासन अलर्ट, BLO को कारण बताओ नोटिस उप जिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रत्निका श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र रामपुर के मतदेय स्थलों की निर्वाचन नामावलियों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मतदेय स्थल संख्या 74, 90, 92 और 93 में चार नाम सिमिलर एंट्रीज में पाए गए जिस पर उन्होंने संबंधित बीएलओ को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि त्रुटि को तत्काल सुधारने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।