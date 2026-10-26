रामहित यादव के बाद 'राम ने शर्मा को मारा', चुनाव आयोग बोला- अच्छा हुआ मुस्लिम को नहीं मारा
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर मची रार सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग और दलों के बीच अजब तरीके से चल रही है। राम ने यादव को मारा के बाद खुल चुनाव आयोग ने राम ने शर्मा को मारा जैसी गड़बड़ी खुद दिखाई है।
यूपी में विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव की वोटर लिस्ट में अजब-गजब नामों पर उठे सवालों के बीच यूपी निर्वाचन आयोग ने भी एक उसी तरह का मामला खुद पकड़ा है। प्रयागराज-झांसी की मतदाता सूची में एक वोटर का नाम 'राम ने यादव को मारा' लिखा था। अब आयोग ने जो नाम पकड़ा है उसमें वोटर का नाम 'राम ने शर्मा को मारा' लिखा है। अपनी ही वोटर लिस्ट में इस गड़बड़ी को निर्वाचन आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया है। खास यह है कि इस मामले को पकड़ने के बाद निर्वाचन आयोग ने ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत्र ने तो यहां तक पूछ लिया है कि यह हैंडल चला कौन रहा है। कुछ लोग निर्वाचन आयोग की इस पोस्ट को किसी राजनीतिक दल की भाषा कह रहे हैं।
दसअसल वोटर का नाम 'राम ने यादव को मारा' काफी वायरल हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता ने एक्स पर ही निर्वाचन आयोग से पूछ लिया था कि ज्ञानेश कुमार जी आख़िर राम ने “यादव” को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय, बिष्ट को क्यों नही मारा? आपका कंप्यूटर घोर जातिवादी है क्या? क्या आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं?
इसी का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने लिखा कि विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता।
निर्वाचन आयोग के इस जवाब को कांग्रेस ने निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत्र ने निर्वाचन आयोग की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पूछा कि इस हैंडल को कौन चला रहा है? आगे लिखा कि वैसे भी कोई खास विश्वसनीयता आप लोगों की बची नहीं है। जो थोड़ा बहुत भ्रम है - वो यह हैंडल अकेले निपटाए दे रहा है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम श्रीनेत्र के इस पोस्ट का भी जवाब देने में निर्वाचन आयोग ने देरी नहीं की। लिखा कि प्रत्येक मामले में संयत भाषा का प्रयोग करते हुए बिना अनावश्यक टिप्पणी के केवल तथ्यों तक ही अपनी बात सीमित रखने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दे दिए गए हैं ।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।