रामहित यादव के बाद 'राम ने शर्मा को मारा', चुनाव आयोग बोला- अच्छा हुआ मुस्लिम को नहीं मारा

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर मची रार सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग और दलों के बीच अजब तरीके से चल रही है। राम ने यादव को मारा के बाद खुल चुनाव आयोग ने राम ने शर्मा को मारा जैसी गड़बड़ी खुद दिखाई है।

यूपी में विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव की वोटर लिस्ट में अजब-गजब नामों पर उठे सवालों के बीच यूपी निर्वाचन आयोग ने भी एक उसी तरह का मामला खुद पकड़ा है। प्रयागराज-झांसी की मतदाता सूची में एक वोटर का नाम 'राम ने यादव को मारा' लिखा था। अब आयोग ने जो नाम पकड़ा है उसमें वोटर का नाम 'राम ने शर्मा को मारा' लिखा है। अपनी ही वोटर लिस्ट में इस गड़बड़ी को निर्वाचन आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया है। खास यह है कि इस मामले को पकड़ने के बाद निर्वाचन आयोग ने ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत्र ने तो यहां तक पूछ लिया है कि यह हैंडल चला कौन रहा है। कुछ लोग निर्वाचन आयोग की इस पोस्ट को किसी राजनीतिक दल की भाषा कह रहे हैं।

दसअसल वोटर का नाम 'राम ने यादव को मारा' काफी वायरल हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता ने एक्स पर ही निर्वाचन आयोग से पूछ लिया था कि ज्ञानेश कुमार जी आख़िर राम ने “यादव” को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय, बिष्ट को क्यों नही मारा? आपका कंप्यूटर घोर जातिवादी है क्या? क्या आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं?

इसी का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने लिखा कि विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता।