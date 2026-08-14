18 के होते ही BJP को हटाने के लिए वोट करें', जेन अल्फा से अखिलेश की अपील
जेन जी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार तीखा हमला किया। अखिलेश ने जेन अल्फा से अपील की है कि 18 के होते ही वोट से BJP को हटाने के लिए वोट करें।
जेन जी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन पर समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार तीखा हमला किया। जेन ज़ी और जेन अल्फा के विरोध-प्रदर्शन पर अखिलेश ने कहा कि क्या ये लोग आंख बंद करके रहते हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने कन्नौज का विकास रोक दिया है। 1 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले लोग 1 रुपए के आलू बेच रहे हैं। यह सरकार पिछले 9 सालों से कर क्या रही थी। अगर इस सरकार ने ध्यान दिया होता तो बच्चों को अच्छा काम मिल जाता। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे अब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें।
उन्होंने आगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उल्लेख कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये वे लोग हैं जो आजादी के आंदोलन में नहीं थे। ये किसके साथ थे? ये लोग अंडरग्राउंड रहकर अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे।
सरकार नालों पर रिवर फ्रंट बना रही
अखिलेश यादव ने कई और गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि आज सड़कें और अस्पताल ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न तो सड़कें ठीक हैं और न ही अस्पताल। स्कूल भी नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार नालों पर रिवर फ्रंट बना रही है, लेकिन जनता को यह तक नहीं पता कि 'विकसित भारत' असल में कब और कैसे बनेगा।अखिलेश यादव ने कहा मैंने डिब्बा खरीदने को कहा है, जिसमें गो मूत्र इकठ्ठा करेंगे। आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी गो मूत्र इकठ्ठा करके सरकार से पैसा लीजिए।
भाजपा सरकार में पीडीए का जीना दूभर हो गया
वहीं शुक्रवार को जारी बयान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में पीडीए समाज पर शोषण की इंतेहा हो चली है। भाजपा सरकार में हर अपराधी के हौसले बुलंद है। भाजपा सत्ता में जब से आई है पीडीए का जीना दूभर हो गया है।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में पीडीए को परेशानियां और दुश्वारियां उठानी पड़ रही है। संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खतरे में है। नौकरियों में 11514 पीडीए के आरक्षण सीटों पर घोटाला किया गया है। पीडीए विरोधी भाजपा सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। पीडीए शिक्षित न हो इसके लिए भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है। अब तो जौहर अली विश्वविद्यालय को भी गिराने की साजिश चल रही है। साजिशन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें