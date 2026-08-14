Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

18 के होते ही BJP को हटाने के लिए वोट करें', जेन अल्फा से अखिलेश की अपील

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जेन जी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन पर  अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार तीखा हमला किया। अखिलेश ने जेन अल्फा से अपील की है कि 18 के होते ही वोट से BJP को हटाने के लिए वोट करें।

akhilesh yadav
जेन जी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन पर समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार तीखा हमला किया। अखिलेश ने जेन अल्फा से अपील की है कि 18 के होते ही वोट से BJP को हटाने के लिए वोट करें।

जेन जी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन पर समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार तीखा हमला किया। जेन ज़ी और जेन अल्फा के विरोध-प्रदर्शन पर अखिलेश ने कहा कि क्या ये लोग आंख बंद करके रहते हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने कन्नौज का विकास रोक दिया है। 1 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले लोग 1 रुपए के आलू बेच रहे हैं। यह सरकार पिछले 9 सालों से कर क्या रही थी। अगर इस सरकार ने ध्यान दिया होता तो बच्चों को अच्छा काम मिल जाता। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे अब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें।

उन्होंने आगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उल्लेख कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये वे लोग हैं जो आजादी के आंदोलन में नहीं थे। ये किसके साथ थे? ये लोग अंडरग्राउंड रहकर अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे।

सरकार नालों पर रिवर फ्रंट बना रही

अखिलेश यादव ने कई और गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि आज सड़कें और अस्पताल ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न तो सड़कें ठीक हैं और न ही अस्पताल। स्कूल भी नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार नालों पर रिवर फ्रंट बना रही है, लेकिन जनता को यह तक नहीं पता कि 'विकसित भारत' असल में कब और कैसे बनेगा।अखिलेश यादव ने कहा मैंने डिब्बा खरीदने को कहा है, जिसमें गो मूत्र इकठ्ठा करेंगे। आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी गो मूत्र इकठ्ठा करके सरकार से पैसा लीजिए।

ये भी पढ़ें:टीचरों की कमी पर लखनऊ में जेन-अल्फा का प्रदर्शन, जाम में फंसे मंत्री ने समझाया

भाजपा सरकार में पीडीए का जीना दूभर हो गया

वहीं शुक्रवार को जारी बयान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में पीडीए समाज पर शोषण की इंतेहा हो चली है। भाजपा सरकार में हर अपराधी के हौसले बुलंद है। भाजपा सत्ता में जब से आई है पीडीए का जीना दूभर हो गया है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में पीडीए को परेशानियां और दुश्वारियां उठानी पड़ रही है। संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खतरे में है। नौकरियों में 11514 पीडीए के आरक्षण सीटों पर घोटाला किया गया है। पीडीए विरोधी भाजपा सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। पीडीए शिक्षित न हो इसके लिए भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है। अब तो जौहर अली विश्वविद्यालय को भी गिराने की साजिश चल रही है। साजिशन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:चुनावी वादा रेस शुरू, 20 हजार के जवाब में अखिलेश ने महिलाओं को 40 हजार ऑफर किया
ये भी पढ़ें:भारत का कितना पैसा बाहर गया, सरकार बताए; FCRA और परिसीमन बिल पर क्या बोले अखिलेश
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।