2027 में गाय की रक्षा के लिए करें मतदान, वोटरों को जगा रहे अविमुक्तेश्वरानंद, यूपी सरकार पर साधा निशाना

हाथरस पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार सनातन का दिखावा कर रही है। सनातन का काम करना उसका उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है।

Hathras News: गविष्ठी धर्म युद्ध यात्रा पर निकले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सरकार सनातन का दिखावा कर रही है। सनातन का काम करना उसका उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है। अविमुक्तेश्वरानंद ने मतदाताओं से 2027 के चुनाव में गाय के नाम पर वोट देने की अपील भी की।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी यात्रा को लेकर गुरुवार को हाथरस पहुंचे। वह शहर के आगरा रोड स्थित राधा कृष्ण कृपा भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उसी के उद्देश्य से हम यात्रा कर रहे हैं, मतदाताओं को जगा रहे हैं कि आपके साथ मत लेकर छल किया गया है। आपका मत लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि आपने गौ माता की हत्या के लिए वोट दिया है, तो वह सब मना कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगले चुनाव में गाय की रक्षा के लिए मतदान करें। उसी पार्टी को वोट दें जो गाय को राष्ट्र माता घोषित करे।।

एक सवाल के जवाब में उनहोंने कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा कि अभी उसकी चाल चलन देखना बाकी है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमान कह रहे हैं की गाय को बचाइए। फिर भी यह लोग गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमान का तो नाम दिया जा रहा था। असली जड़ तो यही लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हम मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप अपने वोट को सनातनी बनाइये। आप पार्टियों को सनातनी बना रहे हैं, जो गलत है। आशुतोष महाराज द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट में सिद्ध न होने के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कोर्ट में जो जवाब हमें देना है दे रहे हैं।

गाय को राष्ट्रमाता घोषित न किया तो जनता सरकार को सत्ता से करेगी बाहर इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद आगरा में थे। यहां पटियाली में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वह इसी उद्देश्य से देशव्यापी जनजागरण अभियान चला रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार शिला है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती है तो जनता आगामी चुनाव में अपना निर्णय सुनाएगी और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदान करेगी।