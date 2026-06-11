2027 में गाय की रक्षा के लिए करें मतदान, वोटरों को जगा रहे अविमुक्तेश्वरानंद, यूपी सरकार पर साधा निशाना
हाथरस पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार सनातन का दिखावा कर रही है। सनातन का काम करना उसका उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है।
Hathras News: गविष्ठी धर्म युद्ध यात्रा पर निकले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सरकार सनातन का दिखावा कर रही है। सनातन का काम करना उसका उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है। अविमुक्तेश्वरानंद ने मतदाताओं से 2027 के चुनाव में गाय के नाम पर वोट देने की अपील भी की।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी यात्रा को लेकर गुरुवार को हाथरस पहुंचे। वह शहर के आगरा रोड स्थित राधा कृष्ण कृपा भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उसी के उद्देश्य से हम यात्रा कर रहे हैं, मतदाताओं को जगा रहे हैं कि आपके साथ मत लेकर छल किया गया है। आपका मत लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि आपने गौ माता की हत्या के लिए वोट दिया है, तो वह सब मना कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगले चुनाव में गाय की रक्षा के लिए मतदान करें। उसी पार्टी को वोट दें जो गाय को राष्ट्र माता घोषित करे।।
एक सवाल के जवाब में उनहोंने कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा कि अभी उसकी चाल चलन देखना बाकी है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमान कह रहे हैं की गाय को बचाइए। फिर भी यह लोग गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमान का तो नाम दिया जा रहा था। असली जड़ तो यही लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हम मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप अपने वोट को सनातनी बनाइये। आप पार्टियों को सनातनी बना रहे हैं, जो गलत है। आशुतोष महाराज द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट में सिद्ध न होने के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कोर्ट में जो जवाब हमें देना है दे रहे हैं।
गाय को राष्ट्रमाता घोषित न किया तो जनता सरकार को सत्ता से करेगी बाहर
इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद आगरा में थे। यहां पटियाली में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वह इसी उद्देश्य से देशव्यापी जनजागरण अभियान चला रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार शिला है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती है तो जनता आगामी चुनाव में अपना निर्णय सुनाएगी और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदान करेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक गो सेवा करने के बजाय गाय के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार गायों की संख्या घट रही है और गौवंश की सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने गौहत्या और गौवंश की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उपस्थित लोगों को गौ संरक्षण, संवर्धन और सेवा का संकल्प दिलाया। सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। शंकराचार्य देर शाम को सिढ़पुरा, अमांपुर और कासगंज शहर में भी अनुयायियों के गो संरक्षण का संकल्प दिलाएंगे।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।