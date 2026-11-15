राम मंदिर में फिर लौटने लगे स्वयंसेवक, चढ़ावा चोरी के बाद बनाई थी दूरी

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अवैतनिक स्वयंसेवकों की वापसी शुरू हो गई है। एसआईटी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने इन्हें दोबारा जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 200-250 स्वयंसेवकों की वापसी हो रही है।

अयोध्या, संवाददाता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के दौरान जिम्मेदारियों से किनारा कर चुके अवैतनिक स्वयंसेवकों की वापसी शुरू हो गई है। एसआईटी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने इन्हें दोबारा जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। करीब 200-250 स्वयंसेवकों की धीरे-धीरे वापसी हो रही है। इनमें प्रमुख लोग पहले ही लौट चुके हैं, जबकि अन्य के दायित्वों का निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि, अब पहले जैसी स्वच्छंद व्यवस्था नहीं होगी। हर काम की निगरानी, जवाबदेही और प्रगति रिपोर्ट की व्यवस्था लागू की गई है।

चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी ने जांच शुरू की थी। जांच और उससे जुड़े घटनाक्रम के बीच अवैतनिक सेवा दे रहे कई कार्यकर्ताओं में कार्रवाई का डर पैदा हो गया। नतीजतन, दर्जनों लोगों ने जिम्मेदारियां संभालने से किनारा कर लिया। दूसरी ओर, व्यक्तिगत आरोपों और मीडिया में उठे सवालों के बीच ट्रस्ट ने भी इन सहयोगियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग कर दिया था। इससे मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं पर असर पड़ने लगा। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों ने व्यवस्थाओं को संभालने में अहम भूमिका निभाई। कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें कई मोर्चों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ी।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद वापसी का रास्ता आसान इनकी वापसी का रास्ता एसआईटी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद आसान हुआ। चार्जशीट में आरोप उन्हीं आठ लोगों तक सीमित रहे, जिनके नाम पहले से एफआईआर में दर्ज थे। इससे ट्रस्ट को राहत मिली। फिलहाल लौट रहे स्वयंसेवकों को अलग-अलग व्यवस्थाओं में समायोजित किया जा रहा है। अब किसी एक व्यक्ति के बजाय तीन, पांच या सात लोगों की टीम बनाकर काम कराया जा रहा है। प्रत्येक व्यवस्था में निगरानी के लिए अलग जिम्मेदार व्यक्ति तैनात है। काम की प्रगति, उसे पूरा करने की समयसीमा और जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी भी रिपोर्ट में देनी होगी। इस तरह अब वापसी के साथ जवाबदेही का दायरा भी बढ़ा है।

परचेज से लेकर भुगतान तक अलग-अलग कमेटी अयोध्या। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद राम मंदिर में खरीद और भुगतान की प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में बांट दिया गया है। किसी काम की संस्तुति के बाद संबंधित सामान की खरीद के लिए परचेज कमेटी बनाई गई है। भुगतान से पहले बिल पर क्रय एजेंसी के सुपरवाइजर, साइट इंचार्ज और ट्रस्ट सुपरवाइजर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद बिल एकाउंट सेंक्शन विभाग में जाता है, जहां जांच के बाद संबंधित सेक्शन के इंचार्ज हस्ताक्षर करते हैं। फिर बिल सचिव, महासचिव अथवा उनके प्रतिनिधि के पास जाता है। वहां से पेमेंट विभाग में पहुंचने पर दोबारा जांच होती है।