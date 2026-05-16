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वॉइस ऑफ यूपी: अगर आपकी आवाज में है दम, तो हिन्दुस्तान देगा मंच, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Voice of UP यूपी का बड़ा वॉयस टैलेंट हंट है, जिसे Fever FM, Live Hindustan और Hindustan चला रहे हैं। सिंगिंग, शायरी, कॉमेडी और आरजे टैलेंट के लिए इसमें मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें, अपना वीडियो के साथ अपनी एंट्री सबमिट करें।

वॉइस ऑफ यूपी: अगर आपकी आवाज में है दम, तो हिन्दुस्तान देगा मंच, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

हिन्दुस्तान के लखनऊ कार्यालय में 15 मई 2026 को “वॉइस ऑफ यूपी संवाद” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न म्यूजिक स्कूलों के शिक्षक, संगीत प्रशिक्षक और “वॉइस ऑफ यूपी” के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की उभरती संगीत प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और संगीत के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में मंत्रा म्यूजिक एकेडमी से विकेत, नवी म्यूजिक एंड डांस अकैडमी से शिल्पा सिंह, राइजिंग स्टार से अंशुल मौर्य और म्यूजिक होम से प्रियम त्रिवेदी शामिल हुए। वहीं प्रतिभागियों में निहारिका सिंह, निमिषा शर्मा और अमान आज़म ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इस दौरान शिक्षकों और प्रतिभागियों ने संगीत शिक्षा, प्रशिक्षण से जुड़ी चुनौतियों और नए कलाकारों को अवसर देने की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो वे प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। कार्यक्रम में “वॉइस ऑफ यूपी” के उद्देश्य और विज़न के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि फीवर एफएम और हिंदुस्तान मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचान मिल सके। यह केवल एक टैलेंट हंट नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, संगीत और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने का अभियान है।

Voice of UP

इस अवसर पर फीवर एफएम की आरजे पंखुड़ी भी मौजूद रहीं। उन्होंने प्रतिभागियों और शिक्षकों से संवाद किया और विद्यार्थियों को “वॉइस ऑफ यूपी” के मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक चर्चा और सांस्कृतिक माहौल ने सभी प्रतिभागियों को उत्साहित किया।

क्या है वॉयस ऑफ यूपी ?

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वॉयस टैलेंट हंट है । जो Fever FM, Live Hindustan और Hindustan मिलकर लाए हैं। इस मुहीम का मकसद यूपी के हर उस इंसान को एक असली मंच देना जिसकी आवाज़ में दम है, लेकिन मौका नहीं मिला। चाहे आप गाते हों, शायरी लिखते हों, कॉमेडी करते हों या RJ बनने का सपना देखते हों। वॉयस ऑफ यूपी में सबके लिए जगह है।

कैसे हिस्सा ले?

वॉयस ऑफ यूपी में हिस्सा लेना बेहद आसान है। Live Hindustan App डाउनलोड करें, अपना वीडियो के साथ अपनी एंट्री सबमिट करें, और अपनी आवाज़ को वो मंच दें जिसका वो हक़दार है।

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