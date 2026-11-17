अयोध्या राम मंदिर में श्रीरामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 से 22 नवंबर तक लागू रहेगी।

अयोध्या, संवाददाता। यूपी के अयोध्या में कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने श्रीरामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 से 22 नवंबर तक लागू रहेगी।

न्यास के निर्णय के मुताबिक, रात 8:45 बजे भोग और सायं आरती के लिए दर्शन रोक दिए जाएंगे। आरती के बाद रात 9:30 बजे से फिर प्रवेश शुरू होगा, जो रात 11 बजे तक जारी रहेगा। न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने इस बदलाव की जानकारी प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को दे दी है, ताकि व्यवस्था सुचारू रखी जा सके। माना जा रहा है कि 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इनमें बड़ी संख्या में भक्त श्रीरामलला के दर्शन भी करेंगे। इसी को देखते हुए न्यास ने दर्शन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। 14 कोसी परिक्रमा 17 और 18 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद बुधवार तड़के 1:20 बजे शुरू होगी। इसका समापन 20 नवंबर को शुक्रवार तड़के 2:55 बजे होगा। ऐसे में परिक्रमा के दौरान चार दिन तक राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहने की संभावना है।

रामनगरी उमड़ा आस्था का सैलाब, 14 कोसी परिक्रमा शुरू वहीं रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद तीसरी बार आयोजित रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्तिक शुक्ल नवमी यानी अक्षय नवमी पर होने वाली इस परिक्रमा के साथ मंगलवार को कार्तिक मेला भी शुरू हो गया। अक्षय पुण्य की कामना लेकर रामनगरी पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां सरयू के पुण्य सलिल में डुबकी लगाई और प्रमुख मंदिरों में दर्शन-पूजन किया।

मुहूर्त से पहले ही परिक्रमा पर निकल पड़े श्रद्धालु परिक्रमा के निर्धारित मुहूर्त से पहले ही श्रद्धालुओं ने परिक्रमा शुरू कर दी। इसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। नवमी तिथि का शुभारंभ मंगलवार और बुधवार की संधि बेला में रात 1:21 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, परिक्रमा मध्यरात्रि से पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि, मुख्य भीड़ भोर में दिखाई दी। कुछ ही देर में पूरा परिक्रमा पथ श्रद्धालुओं से पट गया। चतुर्दिक दिशाओं से पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग स्थानों से परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा पूरी करने के बाद वे उसी स्थान पर लौटकर इसका समापन करेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर प्रशासनिक अव्यवस्था भी देखने को मिली। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंजिल तक पहुंचने की ललक में वे अव्यवस्थाओं की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच-बीच में जय श्रीराम के जयघोष से एक-दूसरे का उत्साह भी बढ़ाते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आला अधिकारी पूरी रात सक्रिय रहे। कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी परिक्रमा पथ पर भ्रमणशील रहे। वे मातहतों से पल-पल की जानकारी लेते रहे। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी की गई। खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय रहीं और संदिग्धों पर नजर रखती रहीं।