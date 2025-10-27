वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामले में बयान देने नहीं आए छात्रा के पिता, मोबाइल बंद; चंडीगढ़ जाएगी पुलिस

संक्षेप: छात्रा और उसके पिता को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। पुलिस ने मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह बंद मिला। यदि वे यहां नहीं आते हैं, तो पुलिस टीम जल्द ही चंडीगढ़ जाकर उनके बयान दर्ज करेगी।

यूपी के मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज से जुड़े बहुचर्चित वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिस 13 वर्षीय छात्रा के पिता ने मदरसा स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था, वह अभी तक पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने नहीं आया है। पुलिस ने मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह बंद मिला। अब मुरादाबाद पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ जाकर छात्रा और उसके पिता के बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

झारखंड के मूल निवासी और वर्तमान में चंडीगढ़ में टेलरिंग का काम करने वाले पिता ने पाकबड़ा थाने में मदरसा की प्रधानाचार्या रहनुमा, एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां और अन्य स्टाफ के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। पिता के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी को साल 2024 में सातवीं कक्षा में दाखिला दिलाया था, और वह अब आठवीं कक्षा में है। आरोप है कि जुलाई और अगस्त 2025 के बीच, जब उन्होंने किसी कारणवश बेटी को दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रयास किया, तो प्रधानाचार्या और एडमिशन इंचार्ज ने मेडिकल कराकर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने की शर्त रखी।

आरोप यह भी है कि स्टाफ ने 500 रुपए लेकर टीसी आवेदन फार्म भी जबरन भरवाया, लेकिन टीसी नहीं दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया जिले के रानी थाना क्षेत्र से आरोपी मोहम्मद शाहजहां (एडमिशन इंचार्ज) को गिरफ्तार कर लिया। अब फरार चल रही प्रधानाचार्या रहनुमा की तलाश तेज कर दी गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि छात्रा और उसके पिता को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वे यहां नहीं आते हैं, तो पुलिस टीम जल्द ही चंडीगढ़ जाकर उनके बयान दर्ज करेगी।

कई राज्यों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते मदरसे में पाकबड़ा के पास स्थित इस मदरसे में कई राज्यों के स्टूडेंट्स हैं। आर्थिक मदद के बारे में भी अभी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हैं। दर असल पहले दिन अफसरों ने सिर्फ यह देखा है कि मान्यता की स्थिति क्या है कुछ अभिलेखों का भी मिलान किया है। चंडीगढ़ की छात्रा की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कई बिंदुओं से जांच की जा रही है।

घटना के बाद से परिजन छात्राओं को लेकर जा रहे घर मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज में करीब 380 छात्राएं पढ़ती हैं। यहां छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने की घटना सामने आने के बाद अन्य छात्राओं के परिजन भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से मदरसे में अलग-अलग विभाग के अधिकारियों का आना-जाना लगा हुआ है। इसके चलते अधिकांश छात्राएं अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकल रही हैं। कई छात्राओं के अभिभावक घटना के बाद मदरसा पहुंच कर अपनी बेटियों को वापस घर लेकर चले गए हैं। उनका कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही बेटियों को वापस भेजेंगे।

अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस की टीम छात्रा के पिता ने पाकबड़ा थाने में जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या रहनुमा, एडमिशन इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां के साथ ही स्टाफ के अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। हालांकि ये अन्य स्टाफ के लोग कौन हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए सीओ हाईवे राजेश कुमार के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके लिए छात्रा को बुलाकर मदरसे में ले जाकर स्टाफ के लोगों की शिनाख्तगी परेड भी कराई जाएगी ताकि छात्रा आरोपियों की पहचान कर सके।

आरोपियों ने कई बार कहने के बाद भी नहीं दी टीसी बताया जाता है कि आरोपियों ने 500 रुपये लेकर जबरन टीसी का आवेदन फार्म भी भरवा लिया, लेकिन कई बार कहने पर भी टीसी नहीं दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद शुक्रवार को ही बिहार के पूर्णिया जिले के रानी थाना क्षेत्र के गांव पुरखिया निवासी आरोपी एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से पुलिस फरार चल रही प्रधानाचार्या रहनुमा की तलाश में जुटी है। उधर पुलिस ने छात्रा और उसके पिता को बयान दर्ज कराने के लिए पाकबड़ा थाने पर बुलाया था। उसने रविवार को आने की बात कही थी। पुलिस रविवार को दिन भर इंतजार करती रही लेकिन मुकदमा दर्ज कराने वाला छात्रा का पिता बयान दर्ज कराने नहीं आया।