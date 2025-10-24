Hindustan Hindi News
यूपी: सातवीं की छात्रा से मांगा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, न देने पर नाम काट टीसी थमाई

संक्षेप: छात्रा के पिता के अनुसार उनकी पत्नी को मायके में जाना था। 16 जुलाई 2025 को वह बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची। आरोप है कि वहां मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल कराके वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ।

Fri, 24 Oct 2025 01:29 PMAjay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक मदरसे में 13 साल की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि मेडिकल कराके सर्टिफिकेट देने से मना करने पर छात्रा का नाम काट कर उसे टीसी थमा दी गई। उसकी फीस भी मदरसे ने हड़प ली। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी पाकबड़ा के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ती है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2024 में उन्होंने बेटी का मदरसे में 7वीं कक्षा में दाखिला कराया था।

उस समय एडमिशन के नाम पर 35 हजार रुपये भी जमा करा लिए। इस साल बेटी ने 7वीं पास कर ली और 8वीं में प्रवेश होना है। छात्रा के पिता के अनुसार उनकी पत्नी को प्रयागराज में मायके में जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की दिक्कत को देखते हुए 16 जुलाई 2025 को बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची।

आरोप है कि वहां मदरसा एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल ने बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल कराके वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी अंदर प्रवेश देंगे। जब बेटी का मेडिकल कराने से मना किया तो मदरसे वाले भड़क गए और गाली गलौज करने लगे।

आरोप है कि मदरसे ने टीसी काट कर छात्रा की मां को थमा दिया और कहा कि दोबारा यहां मत आना। जिसके बाद कई बार मान मनौव्वल करने के बाद भी छात्रा को मदरसे में प्रवेश नहीं दिया गया। परेशान होकर छात्रा के पिता ने बीते 14 अक्तूबर को एसएसपी सतपाल अंतिल से शिकायत की।

क्या बोली पुलिस

एसएसपी ने पाकबड़ा एसओ को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंग ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी व्यक्ति ने मदरसे के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया है। जिसमे मदरसे पर बेटी के चरित्र हनन का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

