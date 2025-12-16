Hindustan Hindi News
अनुष्का शर्मा संग फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली, अब मिली ये सलाह

अनुष्का शर्मा संग फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली, अब मिली ये सलाह

संक्षेप:

प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जीवन से जुड़ी अहम बातें समझाते हुए कहते हैं कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अपने काम को सेवा समझिए। गंभीर और विनम्र बने रहिए। भगवान के नाम का जप करते रहिए। मन में ईश्वर को देखने और पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए।’

Dec 16, 2025 03:23 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और विराट कोहली अपनी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। दोनों ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट कोहली उत्साह से लबरेज किंतु शांत और स्थिर नजर आए। वहीं अनुष्का शर्मा काफी भावुक दिखीं। इस मुलाकात का एक वीडियो भजन मार्ग के अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर भी कियाा गया है। मुलाकात के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से कहा कहा, ‘अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए। विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए।’

वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाते हुए कहते हैं कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अपने काम को सेवा समझिए, हमेशा गंभीर और विनम्र बने रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए। मन में ईश्वर को देखने और पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए।’

क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आते रहते हैं। इस साल यह उनका तीसरा वृंदावन दौरा था। हाल ही में विराट-अनुष्का ब्रिटेन से भारत लौटे हैं। वे इस साल जनवरी में भी अपने बच्चे के साथ संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस साल मई महीने में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के ऐलान के ठीक एक दिन बाद भी दोनों ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था।

हाल में शानदार रहा विराट कोहली का प्रदर्शन

बता दें कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वन डे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने दो शतक जमाए थे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। विराट कोहली 24 दिसम्बर से शुरू होने वालीी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले हैं। वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम के सदस्य के तौर पर शामिल होंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
