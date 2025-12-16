अनुष्का शर्मा संग फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली, अब मिली ये सलाह

संक्षेप: प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जीवन से जुड़ी अहम बातें समझाते हुए कहते हैं कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अपने काम को सेवा समझिए। गंभीर और विनम्र बने रहिए। भगवान के नाम का जप करते रहिए। मन में ईश्वर को देखने और पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए।’

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और विराट कोहली अपनी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। दोनों ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट कोहली उत्साह से लबरेज किंतु शांत और स्थिर नजर आए। वहीं अनुष्का शर्मा काफी भावुक दिखीं। इस मुलाकात का एक वीडियो भजन मार्ग के अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर भी कियाा गया है। मुलाकात के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से कहा कहा, ‘अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए। विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए।’

वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाते हुए कहते हैं कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अपने काम को सेवा समझिए, हमेशा गंभीर और विनम्र बने रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए। मन में ईश्वर को देखने और पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए।’

क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आते रहते हैं। इस साल यह उनका तीसरा वृंदावन दौरा था। हाल ही में विराट-अनुष्का ब्रिटेन से भारत लौटे हैं। वे इस साल जनवरी में भी अपने बच्चे के साथ संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस साल मई महीने में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के ऐलान के ठीक एक दिन बाद भी दोनों ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था।