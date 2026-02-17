भक्ति के रंग में रंगे दिखे विराट और अनुष्का, आम भक्तों की तरह लिया संत प्रेमानंद का आशीष
टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अचानक वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के चरणों में शीश नवाया। इस बार उनकी मुलाकात में कुछ ऐसा अलग था जिसने सबको हैरान कर दिया।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर भक्ति और आध्यात्म की शरण में नजर आए। मंगलवार को यह सेलिब्रिटी जोड़ा कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचा, जहां उन्होंने विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। वैसे तो विराट-अनुष्का अक्सर धार्मिक यात्राओं पर निकलते रहते हैं, लेकिन इस बार का उनका प्रवास कुछ मायनों में बेहद खास और अलग रहा। चकाचौंध वाली दुनिया से दूर, जमीन पर बैठकर आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचे इस जोड़े की सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके आगमन की खबर फैलते ही पूरे वृंदावन और परिक्रमा मार्ग पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा।
एकांतिक वार्ता छोड़ साधारण भक्तों की तरह बैठे नजर आए
वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित 'श्रीहित राधा केली कुंज' आश्रम में जब विराट और अनुष्का पहुंचे, तो वहां का नजारा बेहद भक्तिमय था। आमतौर पर बड़े सेलिब्रिटी संतों से अलग कमरे में (एकांतिक वार्ता) मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार विराट और अनुष्का ने एक अलग राह चुनी। वे आश्रम में चल रहे प्रवचन सत्र के दौरान अन्य श्रद्धालुओं के बीच संगत में बैठ गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर वे प्रेमानंद महाराज के वचनों को घंटों ध्यानपूर्वक सुनते रहे। आश्रम के सूत्रों की मानें तो विराट कोहली महाराज की बातों से इतने प्रभावित दिखे कि वे काफी देर तक आत्मचिंतन की मुद्रा में बैठे रहे।
शांति की तलाश और भक्ति का संगम
वृंदावन की गलियों में 'विरुष्का' की मौजूदगी ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को भी रोमांचित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह जोड़ा छटीकरा मार्ग स्थित एक निजी होटल में ठहरा हुआ था, जहां से वे कड़ी सुरक्षा के बीच परिक्रमा मार्ग पहुंचे। आश्रम की शांति का आनंद लेते हुए अनुष्का शर्मा ने भी भक्ति भाव के साथ पूजा-अर्चना की। संत प्रेमानंद महाराज, जो अपने बेबाक और ज्ञानवर्धक प्रवचनों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, उन्होंने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस दौरान विराट और अनुष्का के चेहरे पर वह सुकून साफ देखा जा सकता था, जो अक्सर मैदान की गहमागहमी में कहीं खो जाता है।
प्रशंसकों का उमड़ा हुजूम, विराट ने यूं जीता दिल
सेलिब्रिटी जोड़े के आने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैली, आश्रम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब विराट अपनी कार से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने कार का शीशा नीचे कर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर अब उनकी सादगी और भक्ति की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग विराट के इस आध्यात्मिक झुकाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
