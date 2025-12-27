Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsvip passes at ayodhya ram temple till january 1st are over aarti slots are also full for new year
अयोध्या राम मंदिर में 1 जनवरी तक के VIP पास खत्म, नए साल पर आरती स्लॉट भी फुल

संक्षेप:

अयोध्या राम मंदिर में एक जनवरी, 2026 तक सभी वीआईपी पास पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। मिश्रा ने बताया कि पिछले एक महीने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतनी अधिक भीड़ के बावजूद, दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

Dec 27, 2025 09:40 pm ISTAjay Singh एचटी संवाददाता, अयोध्या
अयोध्या राम मंदिर में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के अनुसार, एक जनवरी, 2026 तक सभी वीआईपी पास पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। मिश्रा ने बताया कि पिछले एक महीने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतनी अधिक भीड़ के बावजूद, दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि सामान्य दर्शन मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग आधे घंटे में दर्शन मिल रहे हैं।

मंदिर में पास प्रणाली लागू है, जिसकी एक दैनिक सीमा है। प्रत्येक दो घंटे के स्लॉट में 400 पास होते हैं, जो 1 जनवरी तक बुक हो चुके हैं। मिश्रा ने बताया कि आरती के पास भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

31 दिसम्बर को मनाई जाएगी प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की दूसरी वर्षगांठ

रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी तदनुसार 31 दिसम्बर को मनाई जाएगी। इस आयोजन के मुख्य अतिथि और यजमान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके पहले उत्सव का अनुष्ठान पूर्वक शुभारम्भ शनिवार को होगा। पंच दिवसीय इस अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी व पेजावर मठ पीठाधीश्वर जगद्गुरु माध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ के निर्देशन में आयोजित होने वाले अनुष्ठान की व्यवस्था के लिए स्वामी श्री तीर्थ अयोध्या पहुंच गये है। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि रामलला के श्रीविग्रह में दैवीय शक्तियों के आधान के लिए यह अनुष्ठान प्रातः काल से शुरू होगा । सायंकाल प्रतिदिन भगवान की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। इस अनुष्ठान के यजमान के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे। वह राम मंदिर में ढाई घंटे रहेंगे।

तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्रा ने बताया कि यज्ञशाला पर चलने वाले कार्यक्रम और अंदर अभिषेक का कार्यक्रम 31 दिसम्बर को पूर्वाह्न 9:30 बजे प्रारंभ होगा। अभिषेक के कार्यक्रम को सभी श्रद्धालु सजीव प्रसारण के माध्यम से देख सकेंगे। उसी दिन भगवान का श्रृंगार अभिषेक के बाद 11:30 भोग के लिए भगवान का पट बंद होगा। भोग लगने के बाद 12:00 भगवान की आरती प्रारंभ होगी। इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पुनः अंगद टीला पर अपराह्न दो बजे आयोजित समारोह में रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री का सम्बोधन होगा। इस समारोह के बाद रामकथा का शुभारम्भ होगा सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। इसके पूर्व 29 दिसम्बर से संगीतमय मानस पाठ प्रातः काल 8:00 बजे से 1:00 तक होगा। फिर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जगतगुरु राम दिनेशाचार्य महाराज के श्रीमुख से होगी। उत्सव के दौरान अंगद टीला पर श्रद्धालुओं का प्रवेश सुग्रीव पथ से होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
