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वीआईपी एंट्री, हाथ में वॉकी-टॉकी, राम मंदिर दान के एंट्री प्वाइंट तक कैसे पहुंचा टिन्नू यादव?

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव को लेकर कई खुलासे हुए हैं। टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है। राम मंदिर परिसर में टिन्नू का बड़ा रसूख था। उसकी मंदिर में वीआईपी गेट से एंट्री कराई जाती थी। 

वीआईपी एंट्री, हाथ में वॉकी-टॉकी, राम मंदिर दान के एंट्री प्वाइंट तक कैसे पहुंचा टिन्नू यादव?

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हर रो नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार में टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। टिन्नू यादव कोई आम व्यक्ति नहीं था। मंदिर परिसर में उसका रसूख देखने वाला था।

संघ और विहिप पदाधिकारियों का करीबी रहा रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर परिसर में आता था तो उसकी एंट्री किसी वीआईपी से कम नहीं होती थी। उसकी एंट्री वीआईपी गेट से कराई जाती थी। उसको वॉकी टॉकी दिया गया था। हालांकि वॉकी टॉकी किस हैसियत से लेकर चलता था? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टिन्नू यादव वॉकी टॉकी से केवल एक संदेश जारी करता था और किसी को भी आसानी से एंट्री दिला देते था। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा का मामला हर जगह उसकी अच्छी पैठ थी। यही वजह है कि टिन्नू राम मंदिर दान तक आसानी से पहुंच गया।

टिन्नू यादव हर दिन होता गया प्रभावशाली

राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। स्थानीय स्तर पर शायद ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जो टिन्नू ने पहचान न बनाना चाहता रहा हो। क्योंकि परिसर में इन्हें कोई मुख्य दायित्व नहीं सौंपा गया था। इन्हें महासचिव चंपत राय की परछाई के रूप में लोग जानते थे। सूत्र बताते हैं कि टिन्नू के मोबाइल में देश के मानिंद लोगों के नंबर फीड हैं। वह समाज मे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों से बात कर प्रदर्शन भी करता था।

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11 नंबर गेट से होती थी टिन्नू यादव की एंट्री

राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैसे तो कई गेट हैं लेकिन 11 नंबर गेट केवल वीवीआईपी के लिए ही खोला जाता था। टिन्नू यादव उनमें से एक था। जिस गेट पर कभी अधिकारियों और विधायक तक की एंट्री नहीं होती है, उस गेट से टिन्नू यादव की एंट्री आसानी से हो जाती थी। इतना ही नहीं टिन्नू यादव इस गेट से एक संदेश से किसी को भी बुला लेता था। चर्चा है कि सालों से मंदिर की सुरक्षा में लगे रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से टिन्नू की गहरी दोस्ती थी। टिन्नू सिर्फ मुख्य द्वार या रंग महक बैरियर से ही नहीं बल्कि 11 नंबर गेट से भी मंदिर परिसर में आता-जाता था।

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टिन्नू का भतीजा मनीष कुमार यादव था बेलगाम

एक अन्य अभियुक्त मनीश यादव रिश्ते में टिन्नू का भतीजा बताया जाता है। यह भी राम जन्मभूमि परिसर में पांच महीने पहले ही ज्वाइन किया था। टिन्नू का भतीजा होने से परिसर में इसे भी कोई आवागमन में नहीं रोकना था। पास बनवाकर दर्शन करवाना और फिर नोट गिनने वाले कमरे में काम में सहयोग करना मुख्य कार्य था। दानपात्रों में चढ़ाए गए चढ़ावे में नकली नोट निकालने, गिनकर अलग रखने की जिम्मेदारी थी।

चंप राय के संपर्क में कब आया टिन्नू यादव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी था। आरएसएस से जुड़ने के बाद टिन्नू का कदम बढ़ता चला गया। टिन्नू 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक बना था और तभी से कारसेवक पुरम में सेवारत था। 1991 में टिन्नू को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर आयोध्या भेजा गया था। 1998 में टिन्नू की मुलाकात चंपत राय से हुई थी। 31 मई 2022 को महेश नारायण के निशन के बाद चंपत राय ने टिन्नू का हाथ थामा। इसके बाद चंपत ने टिन्नू को कारसेवकपुरम में जीप से लेकर मालवाहक गाड़ियां चलाने का जिम्मा सौंप दिया। धीरे-धीरे- टिन्नू ने चंपत का विश्वास जीत लिया।

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प्रकाश अवस्थी ने टिन्नू को बनाया बीमा में नॉमिनी

राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी की घटना से पहले कभी किसी को टिन्नू यादव पर शक करने की गुंजाइश भी नहीं थी। चर्चा यह थी कारसेवक पुरम के दिवंगत प्रभारी व संघ प्रचारक प्रकाश अवस्थी की भी टिन्नू ने बड़ी सेवा की थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने बीमा में टिन्नू को नामिनी बना दिया था। उनकी मृत्यु के बाद बीमित धनराशि टिन्नू को ही मिली जो कि लाखों में थी। स्वर्गद्वार अयोध्या के मूल निवासी टिन्नू के नाते-रिश्तेदारों को मिला कर बड़ा परिवार है जबकि टिन्नू यादव स्वयं चार भाई है जिनमें इनका भाई दिवंगत हो गया और शेष दो हैं। एक भाई की नया घाट पर जलपान गृह तो दूसरा छोटा भाई नगर निगम में कार्यरत हैं। टिन्नू ने इसी साल अपने लड़के का विवाह भी किया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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