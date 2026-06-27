वीआईपी एंट्री, हाथ में वॉकी-टॉकी, राम मंदिर दान के एंट्री प्वाइंट तक कैसे पहुंचा टिन्नू यादव?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव को लेकर कई खुलासे हुए हैं। टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है। राम मंदिर परिसर में टिन्नू का बड़ा रसूख था। उसकी मंदिर में वीआईपी गेट से एंट्री कराई जाती थी।

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हर रो नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार में टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। टिन्नू यादव कोई आम व्यक्ति नहीं था। मंदिर परिसर में उसका रसूख देखने वाला था।

संघ और विहिप पदाधिकारियों का करीबी रहा रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर परिसर में आता था तो उसकी एंट्री किसी वीआईपी से कम नहीं होती थी। उसकी एंट्री वीआईपी गेट से कराई जाती थी। उसको वॉकी टॉकी दिया गया था। हालांकि वॉकी टॉकी किस हैसियत से लेकर चलता था? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टिन्नू यादव वॉकी टॉकी से केवल एक संदेश जारी करता था और किसी को भी आसानी से एंट्री दिला देते था। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा का मामला हर जगह उसकी अच्छी पैठ थी। यही वजह है कि टिन्नू राम मंदिर दान तक आसानी से पहुंच गया।

टिन्नू यादव हर दिन होता गया प्रभावशाली राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। स्थानीय स्तर पर शायद ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जो टिन्नू ने पहचान न बनाना चाहता रहा हो। क्योंकि परिसर में इन्हें कोई मुख्य दायित्व नहीं सौंपा गया था। इन्हें महासचिव चंपत राय की परछाई के रूप में लोग जानते थे। सूत्र बताते हैं कि टिन्नू के मोबाइल में देश के मानिंद लोगों के नंबर फीड हैं। वह समाज मे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों से बात कर प्रदर्शन भी करता था।

11 नंबर गेट से होती थी टिन्नू यादव की एंट्री राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैसे तो कई गेट हैं लेकिन 11 नंबर गेट केवल वीवीआईपी के लिए ही खोला जाता था। टिन्नू यादव उनमें से एक था। जिस गेट पर कभी अधिकारियों और विधायक तक की एंट्री नहीं होती है, उस गेट से टिन्नू यादव की एंट्री आसानी से हो जाती थी। इतना ही नहीं टिन्नू यादव इस गेट से एक संदेश से किसी को भी बुला लेता था। चर्चा है कि सालों से मंदिर की सुरक्षा में लगे रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से टिन्नू की गहरी दोस्ती थी। टिन्नू सिर्फ मुख्य द्वार या रंग महक बैरियर से ही नहीं बल्कि 11 नंबर गेट से भी मंदिर परिसर में आता-जाता था।

टिन्नू का भतीजा मनीष कुमार यादव था बेलगाम एक अन्य अभियुक्त मनीश यादव रिश्ते में टिन्नू का भतीजा बताया जाता है। यह भी राम जन्मभूमि परिसर में पांच महीने पहले ही ज्वाइन किया था। टिन्नू का भतीजा होने से परिसर में इसे भी कोई आवागमन में नहीं रोकना था। पास बनवाकर दर्शन करवाना और फिर नोट गिनने वाले कमरे में काम में सहयोग करना मुख्य कार्य था। दानपात्रों में चढ़ाए गए चढ़ावे में नकली नोट निकालने, गिनकर अलग रखने की जिम्मेदारी थी।

चंप राय के संपर्क में कब आया टिन्नू यादव मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी था। आरएसएस से जुड़ने के बाद टिन्नू का कदम बढ़ता चला गया। टिन्नू 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक बना था और तभी से कारसेवक पुरम में सेवारत था। 1991 में टिन्नू को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर आयोध्या भेजा गया था। 1998 में टिन्नू की मुलाकात चंपत राय से हुई थी। 31 मई 2022 को महेश नारायण के निशन के बाद चंपत राय ने टिन्नू का हाथ थामा। इसके बाद चंपत ने टिन्नू को कारसेवकपुरम में जीप से लेकर मालवाहक गाड़ियां चलाने का जिम्मा सौंप दिया। धीरे-धीरे- टिन्नू ने चंपत का विश्वास जीत लिया।