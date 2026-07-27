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मुजरिम पकड़ने से ज्यादा VIP ड्यूटी और त्योहारों में छूट रहे पसीने, जानें क्यों हांफ रही है पुलिस

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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कमिश्नरेट में मुज़रिम को पकड़ने से ज्यादा पुलिस को वीआईपी मूवमेंट, त्योहार और आयोजन थका रहे हैं। आगरा कमिश्नरेट में अभी तक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अलग से फोर्स नहीं है। एक जनवरी 2026 से 15 जुलाई तक 196 दिन में सिटी जोन में 283 आयोजन हुए हैं।

VIP duty and festivals are more tiring for agra police
मुजरिम पकड़ने से ज्यादा VIP ड्यूटी में पुलिस के छूट रहे पसीने

विशाल शर्मा, आगरा

Agra Police: कमिश्नरेट में अपराधियों से ज्यादा पुलिस को वीआईपी मूवमेंट, त्योहार और आयोजन थका रहे हैं। आगरा को पुलिस कमिश्नरेट बने साढ़े तीन साल से अधिक समय हो चुका है। कमिश्नरेट में अभी तक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अलग से फोर्स नहीं है। एक जनवरी 2026 से 15 जुलाई तक 196 दिन में सिटी जोन में 283 आयोजन हुए हैं। इनमें त्योहार शामिल नहीं है। 18 बार वीआईवी मूवमेंट हो चुका है।

कमिश्नरेट में 48 पुलिस थाने हैं। सिटी जोन में नौ थाने ऐसे हैं जहां अपराध का ग्राफ अधिक रहता है। शेष थानों में मुकदमों की संख्या कम है। त्योहारी सीजन, परीक्षा, बड़ा आंदोलन शुरू होते ही सबसे पहले पुलिस की छुट्टियों पर रोक लगती है। प्रतिदिन विवेचनाओं की समीक्षा होती है। पुलिस के पास तर्क रहता है समय नहीं मिला। अधिकारी पूछते हैं कि आखिर समय क्यों नहीं मिला। अधीनस्थ यह नहीं बता पाते हैं कि हर दिन तो कोई नई जिम्मेदारी मिलती है। अपराधियों को पकड़ने में इतना समय नहीं लगता जितना आयोजनों की ड्यूटी में लगता है।

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सबसे ज्यादा दिक्कत वीआईवी मूवमेंट और बड़े आयोजन के समय होती है। एक दिन पहले रिहर्सल होता है। दूसरे दिन कई घंटे पहले से ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। वीआईवी के जाते ही सड़कों पर भीषण जाम लगता है। जिसे खुलवाने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद भी हर दिन यह सवाल उठता है कि पुलिस आखिर करती क्या है।

अब तक पड़े त्योहार और आयोजन

जनवरी की शुरुआत में पुलिस न्यू ईयर के जश्न में बवाल रोकने में जुटी रही। इसके बाद गणतंत्र दिवस से पहले कई दिन चेकिंग अभियान चला। शिवरात्रि, मकर संक्रांति बसंत पंचमी, होली, ईद, मोहर्रम, शव-ए-बरात, महावीर जयंती, गुरुनानक जयंती, चेटी चंद जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, अहिल्याबाई होल्कर जयंती, आंबेडकर जयंती जैसे बड़े त्योहार और आयोजन पुलिस ने ही सपन्न कराए।

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आए दिन के प्रदर्शन शामिल नहीं

पुलिस के पास हर दिन एक नई चुनौती होती है। उसे खुद पता नहीं होता है कि अभी में क्या होने वाला है। कभी किसान नराज हो जाते हैं तो कभी अधिवक्ता। कभी छात्र सड़कों पर उतर आते हैं तो कभी किसी दल के नेता। प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है। यह सारे काम अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध नियंत्रण में शामिल नहीं हैं।

वीआईपी मूवमेंट में रहती है सुरक्षा

आगरा में विदेशी वीआईपी भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस वर्ष तीन राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के मंत्री आगरा आ चुके हैं। एक बार रक्षामंत्री, छह अन्य राज्यों के राज्यपाल, पांच बार मुख्यमंत्री, सात बार उप मुख्यमंत्री, तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री अभी तक इस वर्ष आगरा आ चुके हैं। प्रोटोकॉल के तहत सभी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। रास्तों पर यातायात रोका जाता है।

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पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाएं

इस दौरान पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई है। इसके अलावा महीने में कम से कम दो बार प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। कभी नीट तो कभी बीएड। हर बड़ी परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुलिस की ड्यूटियां लगाई जाती हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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