मुजरिम पकड़ने से ज्यादा VIP ड्यूटी और त्योहारों में छूट रहे पसीने, जानें क्यों हांफ रही है पुलिस

कमिश्नरेट में मुज़रिम को पकड़ने से ज्यादा पुलिस को वीआईपी मूवमेंट, त्योहार और आयोजन थका रहे हैं। आगरा कमिश्नरेट में अभी तक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अलग से फोर्स नहीं है। एक जनवरी 2026 से 15 जुलाई तक 196 दिन में सिटी जोन में 283 आयोजन हुए हैं।

विशाल शर्मा, आगरा Agra Police: कमिश्नरेट में अपराधियों से ज्यादा पुलिस को वीआईपी मूवमेंट, त्योहार और आयोजन थका रहे हैं। आगरा को पुलिस कमिश्नरेट बने साढ़े तीन साल से अधिक समय हो चुका है। कमिश्नरेट में अभी तक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अलग से फोर्स नहीं है। एक जनवरी 2026 से 15 जुलाई तक 196 दिन में सिटी जोन में 283 आयोजन हुए हैं। इनमें त्योहार शामिल नहीं है। 18 बार वीआईवी मूवमेंट हो चुका है।

कमिश्नरेट में 48 पुलिस थाने हैं। सिटी जोन में नौ थाने ऐसे हैं जहां अपराध का ग्राफ अधिक रहता है। शेष थानों में मुकदमों की संख्या कम है। त्योहारी सीजन, परीक्षा, बड़ा आंदोलन शुरू होते ही सबसे पहले पुलिस की छुट्टियों पर रोक लगती है। प्रतिदिन विवेचनाओं की समीक्षा होती है। पुलिस के पास तर्क रहता है समय नहीं मिला। अधिकारी पूछते हैं कि आखिर समय क्यों नहीं मिला। अधीनस्थ यह नहीं बता पाते हैं कि हर दिन तो कोई नई जिम्मेदारी मिलती है। अपराधियों को पकड़ने में इतना समय नहीं लगता जितना आयोजनों की ड्यूटी में लगता है।

सबसे ज्यादा दिक्कत वीआईवी मूवमेंट और बड़े आयोजन के समय होती है। एक दिन पहले रिहर्सल होता है। दूसरे दिन कई घंटे पहले से ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। वीआईवी के जाते ही सड़कों पर भीषण जाम लगता है। जिसे खुलवाने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद भी हर दिन यह सवाल उठता है कि पुलिस आखिर करती क्या है।

अब तक पड़े त्योहार और आयोजन जनवरी की शुरुआत में पुलिस न्यू ईयर के जश्न में बवाल रोकने में जुटी रही। इसके बाद गणतंत्र दिवस से पहले कई दिन चेकिंग अभियान चला। शिवरात्रि, मकर संक्रांति बसंत पंचमी, होली, ईद, मोहर्रम, शव-ए-बरात, महावीर जयंती, गुरुनानक जयंती, चेटी चंद जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, अहिल्याबाई होल्कर जयंती, आंबेडकर जयंती जैसे बड़े त्योहार और आयोजन पुलिस ने ही सपन्न कराए।

आए दिन के प्रदर्शन शामिल नहीं पुलिस के पास हर दिन एक नई चुनौती होती है। उसे खुद पता नहीं होता है कि अभी में क्या होने वाला है। कभी किसान नराज हो जाते हैं तो कभी अधिवक्ता। कभी छात्र सड़कों पर उतर आते हैं तो कभी किसी दल के नेता। प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है। यह सारे काम अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध नियंत्रण में शामिल नहीं हैं।

वीआईपी मूवमेंट में रहती है सुरक्षा आगरा में विदेशी वीआईपी भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस वर्ष तीन राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के मंत्री आगरा आ चुके हैं। एक बार रक्षामंत्री, छह अन्य राज्यों के राज्यपाल, पांच बार मुख्यमंत्री, सात बार उप मुख्यमंत्री, तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री अभी तक इस वर्ष आगरा आ चुके हैं। प्रोटोकॉल के तहत सभी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। रास्तों पर यातायात रोका जाता है।