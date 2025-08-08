Violent protests by students in AMU, altercation over offering namaz on Friday, police used batons AMU में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जुमे पर नमाज पढ़ने को लेकर नोकझोंक, पुलिस ने भांजी लाठियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
AMU में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जुमे पर नमाज पढ़ने को लेकर नोकझोंक, पुलिस ने भांजी लाठियां

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया। छात्र जुमे की नमाज पढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। इसे लेकर हंगामा और नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने इस पर लाठियां भांजनी शुूरू कर दी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:00 PM
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में फीस वृद्धि के खिलाफ पांच दिनों से चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया। छात्र जुमे की नमाज पढ़ना चाहते थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। जबर्दस्ती नमाज पढ़ने पर पुलिस ने दो छात्रों को उठाया तो बवाल बढ़ गया। इस पर पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया। इससे अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई। फिलहाल सीओ थर्ड की छात्राओं के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि काफी देर तक बातचीत के बाद भी छात्र नहीं माने हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस के एक्शन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि एएमयू प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण छात्र विरोध-प्रदर्शन को कुचलने का शर्मनाक प्रयास किया जा रहा है। यह बेहद परेशान करने वाला है कि एएमयू प्रशासन छात्रों द्वारा संचालित एक शांतिपूर्ण और शैक्षणिक विरोध प्रदर्शन को सक्रिय रूप से विफल करने की कोशिश कर रहा है। बातचीत करने के बजाय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस के सीधे हस्तक्षेप की अनुमति देकर एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कानून-व्यवस्था के मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

कहा कि यह कदम न केवल अनैतिक है, बल्कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अस्वीकार्य भी है। जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर की पवित्रता बनी रहे और छात्रों को पुलिस की मौजूदगी से परेशान या भयभीत न किया जाए।

कहा कि यदि कुलपति छात्रसंघ की चिंताओं को दूर करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। प्रॉक्टोरियल टीम, जो छात्र हितों की रक्षा और परिसर की अखंडता को बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है, को भी बिना देर किए इस्तीफा दे देना चाहिए। एएमयू अपने छात्रों का है, न कि ऐसे प्रशासन का जो उनकी आवाज़ से डरता है।

