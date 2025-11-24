Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsVindhyavasini temple donation box lock broken to steal, commotion erupts before money can be withdrawn
विंध्याचल मंदिर में दानपात्र से चोरी के लिए तोड़ा ताला, पैसे निकालने से पहले मचा हल्ला तो…

संक्षेप:

यूपी में मिर्जापुर के विंध्याचल में शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया है। भोर में चार बजे एक व्यक्ति ने परिक्रमा पथ पर स्थित दानपात्र का ताला तोड़ दिया था। इससे पहले कि दानपात्र से रुपए निकाल पाता श्रद्धालुओं ने शोर मचा दिया। इससे आरोपी भाग खड़ा हुआ।

Mon, 24 Nov 2025 10:36 AMYogesh Yadav विंध्याचल (मिर्जापुर), हिन्दुस्तान संवाद
यूपी में मिर्जापुर में विंध्यधाम में कड़ी सुरक्षा के बीच भोर में चार बजे दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। इस मामले से विंध्यधाम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मां विंध्यवासिनी मंदिर के पूर्वी दिशा में परिक्रमा पथ के अंदर दानपात्र रखा है। रविवार सुबह लगभग सवा चार बजे एक युवक दानपात्र का ताला तोड़ने लगा। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो वे शोर मचाने लगे। खुद को घिरता देख आरोपी मौके से भाग निकला। हालांकि, तब तक उसने ताला तोड़ दिया था। लोगों ने घटना की जानकारी विंध्याचल पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी गिरधारी सिंह धाम चौकी प्रभारी अजय मिश्रा को साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला। फुटेज में एक व्यक्ति दानपात्र का ताला तोड़ते नजर आया। पहचान करने के बाद पुलिस ने उसे विंध्याचल से धर दबोचा। विंध्याचल मंदिर में दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी के प्रयास की घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धाम चौकी प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि दानपात्र का ताला एक युवक ने तोड़ा है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस का बयान भी गोलमोल है।

क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला के अनुसार मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़ते समय एक चोर का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दानपात्र से चोरी नहीं हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी।

वहीं, पण्डा समाज के लोगों का कहना है कि मंदिर पर पर्याप्त पुलिस लगाई गई है और मंदिर की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रशासन के हवाले है। पण्डा समाज भी काम कर रहा है लेकिन हर काम मे जिला प्रशासन का हस्तक्षेप है तो ऐसी घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।