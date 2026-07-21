प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से सोनभद्र तक बनेगी विंध्य एक्सप्रेसवे, मिर्जापुर में पूर्वांचल से भी जुड़ेगा लिंक

यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार होने जा रहा है। योगी सरकार ने 333 किमी लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जो प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर भदोही, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। वहीं, 117 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे मिर्जापुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

Vindhya Expressway: उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए यूपी सरकार ने विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। करीब 26,315 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर भदोही, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। वहीं, 117 किलोमीटर लंबा विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक मिर्जापुर में विंध्य एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित होगा।

कैबिनेट ने प्रदेश में विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण होगा। लगभग 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की सीधी संपर्क व्यवस्था बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं तक हो जाएगी। इसके निर्माण के बाद प्रयागराज से सोनभद्र की यात्रा का समय वर्तमान लगभग साढ़े छह घंटे से घटकर करीब सवा तीन घंटे रह जाएगा। इसके अलावा 130 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे। इससे दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा तक निर्बाध सड़क संपर्क उपलब्ध होगा।

विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने में आएगा 26315 करोड़ का खर्च विंध्य एक्सप्रेसवे (6 लेन, भविष्य में 8 लेन तक विस्तारीकरण) यूपी के प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों को जोड़ेगा। परियोजना को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 18,514 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि 4,613 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। इस तरह परियोजना की कुल अनुमानित लागत 26,315 करोड़ रुपये होगी। प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर से ही विंध्य एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी।

9039 करोड़ में बनकर तैयार होगा लिंक एक्सप्रेसवे इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने विंध्य-पूर्वांचल लिंक (ग्रीनफील्ड) परियोजना को भी 117 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह स्पर लिंक गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों को जोड़ेगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9,039 करोड़ रुपये है। इसमें 5,628 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर और 3,379 करोड़ रुपये में 1,731 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।