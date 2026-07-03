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चंपत राय के जेल जाने की बात से मुकरे विनय कटियार, बोले- मैंने कभी नहीं कहा कि वो जेल जाएंगे

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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चंपत राय के जेल जाने की बात से बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार मुकर गया है। अयोध्या में मीडिया से बातचीत के दौरान विनय कटियार ने कहा कि मैं कभी नहीं कहा कि चंपत राय जेल जाएंगे।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार का एक बयान आया है कि चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा कि उनकी लगातार पीएम मोदी से मंदिर को लेकर बात हो रही है। कुछ देर यह बयान सुर्खिया छा गया है। इसके बाद अयोध्या में एक बार फिर मीडिया के सामने आए कि उन्होंने कहा मैंने कहा कि वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो जेल जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा अभी तक नहीं समझ पाए होंगे तो सुधरें नहीं तो जो होना होगा वह होगा। विनय कटियार चंपत राय और अनिल मिश्रा को जेल जाने की बात से मुकर गए।

प्रधानमंत्री से बात होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना काम है वह अपना कर रहे होंगे। मैं अपना काम कर रहा हूं। हासिए पर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझे हासिए पर भेजेगा। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि हम वहां कम जाते हैं। एक सवाल एक जवाब में उन्होंने कहा कि पैसा धार्मिक जगह भर्ती नहीं हो सकती है। यह बात गलत है।

पहले क्या बोले कटियार

इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली में विनय कटियार ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को आने वाले दिनों में जेल जाना पड़ सकता है। एएनआई से बातचीत में कटियार ने दावा किया कि हेराफेरी किया गया है और कहा कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पैसा हड़पा गया है। मैंने इस मामले पर मोदी जी से बात की थी और उन्होंने पूछा कि भविष्य में क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े।

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जांच दायरा इसलिए बढ़ाया गया कि कोई भी दोषी व्यक्ति बच न पाए

कटियार ने चल रही जांच और मंदिर चढ़ावा चोरी का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दान किए गए फंड में हेराफरी की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपना कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया है। इस बीच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है। यह समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि SIT अपनी जांच का दायरा बढ़ा सके और मामले के सभी पहलुओं की पूरी जांच कर सके। जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि हर पहलू की अच्छी तरह से जांच हो सके और कोई भी दोषी व्यक्ति बच न पाए।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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