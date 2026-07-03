चंपत राय के जेल जाने की बात से मुकरे विनय कटियार, बोले- मैंने कभी नहीं कहा कि वो जेल जाएंगे

चंपत राय के जेल जाने की बात से बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार मुकर गया है। अयोध्या में मीडिया से बातचीत के दौरान विनय कटियार ने कहा कि मैं कभी नहीं कहा कि चंपत राय जेल जाएंगे।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार का एक बयान आया है कि चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा कि उनकी लगातार पीएम मोदी से मंदिर को लेकर बात हो रही है। कुछ देर यह बयान सुर्खिया छा गया है। इसके बाद अयोध्या में एक बार फिर मीडिया के सामने आए कि उन्होंने कहा मैंने कहा कि वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो जेल जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा अभी तक नहीं समझ पाए होंगे तो सुधरें नहीं तो जो होना होगा वह होगा। विनय कटियार चंपत राय और अनिल मिश्रा को जेल जाने की बात से मुकर गए।

प्रधानमंत्री से बात होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना काम है वह अपना कर रहे होंगे। मैं अपना काम कर रहा हूं। हासिए पर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझे हासिए पर भेजेगा। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि हम वहां कम जाते हैं। एक सवाल एक जवाब में उन्होंने कहा कि पैसा धार्मिक जगह भर्ती नहीं हो सकती है। यह बात गलत है।

पहले क्या बोले कटियार इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली में विनय कटियार ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को आने वाले दिनों में जेल जाना पड़ सकता है। एएनआई से बातचीत में कटियार ने दावा किया कि हेराफेरी किया गया है और कहा कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पैसा हड़पा गया है। मैंने इस मामले पर मोदी जी से बात की थी और उन्होंने पूछा कि भविष्य में क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े।