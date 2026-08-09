चमरौला, गड़मई... जिन गांवों बोलने में आती है शर्म, अब बदले जाएंगे उनके नाम
रहमतपुर गडमई, चमरौला, पखोदाना और गड़राना समेत इस तरह के तमाम ऐसे गांव के नाम हैं, जिनका नाम लेने में लोग हिचकिचाते हैं। हालांकि असहज माने जाने वाले इन गांवों के नाम अब बदले जाएंगे। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे गांवों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।
UP News: जिन गांवों के नाम बोलने में शर्म आती है। उसके अब नाम बदले जाएंगे। अलीगढ़ के कोल तहसील का गांव रहमतपुर गडमई, चमरौला, खैर तहसील का गांव पखोदाना, छर्रा का गांव गड़राना। इस तरह के तमाम ऐसे गांव के नाम हैं, जिनका नाम लेने में भी लोगों को स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शर्म आती है। कुछ गांवों के ऐसे नाम हैं, जो किसी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान को लेकर अपमानजनक व असहज माने जाते हैं, अब वह बदले जाएंगे। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे गांवों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसमें खासतौर पर उन गांवों को शामिल किया जा रहा है, जिनके नाम अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जिलों में भी ऐसे गांवों की सूची तैयार की जा रही है।
अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त प्रथम अखिलेश यादव ने अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के डीएम को पत्र जारी किया है। अपर आयुक्त के अनुसार आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों में अनुसूचित जाति की विभिन्न उप जातियों के नाम पर रखे गये गांव के नाम को बदलकर उपर्युक्त नाम रखे जाने के संबंध में भेजा है। अगर किसी गांव का नाम बदलने की जरूरत सही पाई जाती है, तो उसके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार करके शासन को पूरी जानकारी और अपनी सिफारिश के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलों में तैयार हो रही है सूची
सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर तैयार की जा रही रिपोर्ट में गांव के वर्तमान नाम के साथ उसके नामकरण का आधार, स्थानीय स्तर पर प्रचलित नाम और यदि कोई वैकल्पिक नाम प्रस्तावित है तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित विभागों से तथ्य जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद शासन स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा
गांवों के नाम बदलने की कवायद केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक सम्मान और समानता से जोड़कर देखा जा रहा है। कई गांवों के नाम पुराने समय की सामाजिक व्यवस्था, जातिगत पहचान या किसी विशेष समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जुड़े हैं। समय के साथ इन शब्दों का सामाजिक संदर्भ बदल गया है और कई नाम अब लोगों को अपमानजनक लगते हैं। जिसे लेकर लोग आपत्ति जताते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें