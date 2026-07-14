यूपी में ये गांव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे, जान लें योगी सरकार का पूरा प्लान
योगी सरकार गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने जा रही है। यह काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चार में कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। योगी सरकार असेवित विकास खंड के 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने जा रही है। यह काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चार (पीएमजीएसवाई) में कराया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग के निर्देश पर उप्र ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने सड़कें बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जिलों से ऐसे गांवों की सूची मांगी गई है, जिससे केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए पैसे की मांग की जा सके।
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चार शुरू की गई है। केंद्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों और आकांक्षात्मक जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मानक तय किया गया है। इसके मुताबिक 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना है, जिससे इन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। ग्राम्य विकास विभाग की हुई बैठक में यह तय किया गया है कि ग्राम सड़क विकास अभिकरण जिलेवार इसकी रिपोर्ट लेते हुए डीपीआर तैयार कराएगा। इसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि इन सड़कों को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा।
500 आबादी की कच्ची सड़कें होंगी पक्की
इसी तरह 500 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को भी संपर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा। इस योजना में 500 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले कच्चे मार्गों को पक्की सड़कों में बदला जाएगा। प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में ऐसे बसावटों की संख्या जुटाई जा रही है। जिलेवार सर्वे कराते हए यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि ऐसे कितने गांव है, जो 250 और 500 की आबादी में आ रहे हैं। जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजते हुए पैसे की मांग की जाएगी। इसके बाद सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाएगा। गांवों में सड़कों के निर्माण के बाद लोगों को सहूलियत मिल जाएगी।
पीएमजीएसवाई में 25369 किमी सड़क
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में यूपी में 25369.674 किमी सड़कों को निर्माण किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई-तीने में नई तकनीक फुल डेप्थ रिक्लमेशन तकनीक की 5992.51 करोड़ की लागत से 5820 किमी सड़कें बनाई जा रही हैं। बिटुमिनस कांक्रीट की 5160 किमी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। ग्राम्य विकास विभाग अब पीएमजीएसवाई-चार से सड़कों का निर्माण कराने की दिशा में काम कर रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें