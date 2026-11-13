ग्रामीणों को अब तहसील और जिलों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, डिप्टी सीएम केशव ने दे दिए निर्देश
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपालों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ग्राम चौपाल की पूर्व की व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसे और बेहतर बनाते हुए प्रभावशाली बनाया जाए, जिससे समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ग्रामीणों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील या फिर जिला मुख्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उन्हीं के गांव पर ही हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपालों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ग्राम चौपाल की पूर्व की व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसे और बेहतर बनाते हुए प्रभावशाली बनाया जाए, जिससे समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके।
राज्य सरकार ने ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक ब्लाकों में हर शुक्रवार को विकास खंडों में ग्राम चौपाल लगाने की व्यवस्था की है। यह शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि ग्राम चौपालों के आयोजन में लापरवाही बरती जा रही है और अधिकारी स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। इससे इसका मकसद सफल नहीं हो पा रहा है। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान न हो पाने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेवजह तहसील और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
ग्राम चोपाल की व्यवस्था में होगा सुधार
उप मुख्यमंत्री ने ग्राम चौपालों में समस्याओं के समाधान की चर्चा की थी। इसके बाद ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम चौपाल की व्यवस्था में और सुधार किया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं और इसकी देख-रेख में चौपालों का आयोजन किया जाए। सप्ताहभर लोगों की शिकायतें प्राप्त की जाएं और चौपालों में इसका समाधान किया जाए। यह भी देखा जाए कि चौपाल में आने वाली समस्याओं के समाधान में अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी उन तक पहुंचाई जाए। ग्राम चौपाल का उद्देश्य गांव की समस्या-गांव में समाधान करना है। इसके तहत ग्रामीणों की समस्याएं (जैसे पेंशन, आवास, राशन कार्ड, स्वच्छता या राजस्व से जुड़े मुद्दे) मौके पर ही सुनी जाती हैं और अधिकारियों द्वारा उनका त्वरित निस्तारण किया जाता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।