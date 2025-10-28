ग्रामीणों ने युवक को खंभे से बांधकर पीटा, करंट लगाने की भी कोशिश, वीडियो वायरल

संक्षेप: बस्ती में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किए जान का मामला सामने आया है। जहां युवक के नशे में होने के कारण उसे खंभे से बांधकर पीटा गया। फिर उसे करंट लगाने की कोशिश की गई। वहीं, इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

यूपी के बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किए जान का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक के नशे में होने के कारण उसे खंभे से बांधकर मारापीटा गया। साथ ही उसे करंट लगाने का प्रयास किया गया। ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मखसूर कुरैशी ने वाल्टरगंज थाने पर तहरीर दी है कि आरोपियों ने मिलकर उसके बेटे जावेद कुरैशी को पहले बुरी तरह मारापीटा। इसके बाद उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया गया। साथ ही उसे करंट देने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जावेद की मां और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उसे बचाया। पिता ने घायल बेटे का मेडिकल कराते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामला कुछ दिन पुराना है। प्रधान समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया गया है। शिकायती-पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।