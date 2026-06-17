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जीजा-साले पर ग्रामीणों ने बरपाया कहर, रातभर पेड़ से बांधकर पीटा, हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए

Dinesh Rathour गजरौला (अमरोहा)
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अमरोहा में चोरी के शक में ग्रामीणों ने जीजा और साले को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा। रात भर हुई पिटाई से दोनों लहूलुहान हो गए। दोनों की पिटाई का वीडियो देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया।

जीजा-साले पर ग्रामीणों ने बरपाया कहर, रातभर पेड़ से बांधकर पीटा, हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए

Amroha News: यूपी के अमरोहा में ग्रामीणों ने चोरी के शक में बीती रात जीजा और साले को पकड़ लिया। दोनों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर दर्दनाक यातनाएं दीं। सात घंटे तक ग्रामीणों ने दोनों पर कहर बरपाया। ग्रामीणों ने जीजा-साले को इस कदर पीटा कि सुनने वालों भी रूह कांप गई। दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। घटना का वीडियो किसी ने वायरल किया। वीडियो देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों की हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए छह लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गजरौला क्षेत्र के गांव बुड्ढीवाली निवासी दीपक मंगलवार रात करीब दो बजे अपने बहनोई डालू (निवासी थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़) के साथ पैदल ही अपने गांव लौट रहा था। आरोप है कि जब दोनों शीशोवाली गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी कुछ ग्रामीणों ने उन्हें चोर-चोर का शोर मचाकर दबोच लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों की बात सुने बिना उन्हें एक पेड़ से बांधकर लटका दिया और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।

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सात घंटे तक पीटते रही भीड़

आरोप है कि खौफनाक वारदात को अंजाम दे रही भीड़ दोनों युवकों को मंगलवार रात दो बजे से बुधवार सुबह नौ बजे तक लगातार सात घंटे तक बंधक बनाकर पीटती रही। इसी बीच भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। उधर सुबह घटना की भनक लगते ही ग्राम प्रधान हरपाल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आता देख आरोपी मौके से भाग निकले।

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क्या बोली पुलिस

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शीशोवाली निवासी कुछ लोगों की दीपक और उसके बहनोई से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद चोरी का शक जताकर यह वारदात की गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के ही प्रमोद, हुकुम सिंह, महीपाल, चरण सिंह, लोकेश और नंदराम के खिलाफ जानलेवा हमले व बंधक बनाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथी ही तीन आरोपियों नंदराम, महीपाल और चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी तीन की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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