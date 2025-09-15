चोरी के शक में ग्रामीणों ने अधेड़ और युवक को पोल से बांधकर पीटा, पुलिस ने दोनों को छुड़ाया, वीडियो वायरल

सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में चोर होने का आरोप लगाकर एक अधेड़ व्यक्ति को कुछ लोगों ने पोल से बांध दिया। वहीं, संतकबीरनगर में एक युवक को भी पोल से बांधकर पीटने का आरोप है। इन घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

यूपी के सिद्धार्थनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महादेवा नानकार गांव में चोर होने का आरोप लगाकर एक अधेड़ व्यक्ति को कुछ लोगों ने पोल से बांध दिया। वहीं संतकबीरनगर में एक युवक को पोल से बांधकर पीटने का आरोप है। इन घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने पीड़ितों को बंधनमुक्त कराया। संतकबीरनगर के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

शोहरतगढ़ क्षेत्र के महादेवा नानकार गांव में रविवार की रात चोर-चोर कह कर कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ कर पोल से बांध दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मौके पर भीड़ जमा हुई तो वह पड़ोस के गांव नियांव नानकार का रहने वाला निकला। घटना की जानकारी होते ही रात में ही शोहरतगढ़ पुलिस गांव पहुंची और पीड़ित को बंधनमुक्त कराकर अपने साथ लेकर थाने चली गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सीओ पवीन प्रकाश ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिसे चोर समझकर बांधा गया, वह मूक दिव्यांग है। वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।