लखीमपुर में इटावा जैसा मामला, ग्रामीणों ने कथावाचक से जबरन मंगवाई माफी

लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा मामला सामने आया है। जहां श्रीमद्भागवत कथा के दौरान कथावाचक पर जाति छिपाकर कथा कहने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने कथावाचक को पकड़कर माइक पर जबरन माफी मंगवाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीThu, 11 Sep 2025 04:53 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा मामला सामने आया है। जहां एक कथावाचक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और माइक पर जबरन माफी मंगवाई। आरोप है कि कथावाचक ने जाति छिपाकर कथा सुना रहा था। साथ ही चंदा मांग रहा था। उधर, इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला खमरिया कस्बे के रामजनकी मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक यहां श्रीमद्धभागवत कथा का आयोजन हो रहा था। इस दौरान भारी संख्या में लोग कथा सुनने आ रहे थे। साथ ही कथा व्यास के पैर भी छुए। इस बीच ग्रामीणों को भनक लग गई कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि किसी ओर जाति का है। इस पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और माइक पर माफी मंगवाई। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में लोग कथावाचक से जबरन बुलाते हुए सुना जा सकता है। कथावाचक ने कहा, "यदि मेरी वजह से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा नाम पारस, मौर्या वंश में जन्म हुआ। हमारी जाति छिपाकर कथा कहने से आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। सभी से माफी मांगता हूं। उन लोगों से जिनसे मैंने पैर छुए हैं। ऐसी गलती कभी हमने की नहीं है और ऐसी गलती करेंगे भी नहीं।"

इटावा में कथावाचक के साथ हुई थी अभद्रता

इससे पहले इटावा के दांदरपुर गांव में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने यादव जाति के एक कथा वाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था।