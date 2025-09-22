Villagers clashed with electricity department employees who had come to cut the connection कनेक्शन काटने पहुंचे इंजीनियर पर भड़के ग्रामीण, जेई समेत अन्य कर्मचारियों को पीटा, 13 पर केस दर्ज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रायबरेली में सोमवार बिजली का बकाया वसूलने पहुंचे अवर अभियंता व कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों से मारपीट हो गई। विभाग के अधिकारियों की ओर से थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद व दस अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, रायबरेलीMon, 22 Sep 2025 08:19 PM
यूपी के रायबरेली में सोमवार दोपहर बिजली का बकाया वसूलने पहुंचे अवर अभियंता व कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों से मारपीट हो गई। विभाग के अधिकारियों की ओर से थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद व दस अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद से मारपीट करने वाले आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।

ये मामला जगतपुर क्षेत्र के पूरे जसवंत मजरे जिंगना गांव का है। जहां बिजली कनेक्शन धारकों को बकाया चल रहा है। सोमवार दोपहर बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन कमलेश कुमार, महेश कुमार, पिंटू, अभिषेक और राजीव कुमार के साथ अवर अभियंता चंद्रेश कुमार बकाया बिल की वसूली करने गए थे। इसी बीच गांव के कनेक्शन धारक रामखेलावन के द्वारा बकाया बिल ना जमा करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटने की कर्मचारी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गांव के ग्रामीण कनेक्शन काटने से मना कर रहे थे। विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट की तौबत आ गई।

मारपीट में अवर अभियंता समेत बिजली कर्मी घायल हो गए। सूचना पर गांव पहुंचे उपखंड अधिकारी और पुलिस ने कर्मचारियों की जान बचाई। मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पिता रामखेलावन और उनके दो पुत्र दीपक पटेल, जयकेश पटेल समेत दस अज्ञात लोगों पर सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद आरोपी गांव से भाग गए। पुलिस बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। इस मामले में थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि मामले में मिली तहरीर के आधार पर पिता-पुत्र समेत तीन नामजद व दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट करने वाले अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

