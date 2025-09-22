कनेक्शन काटने पहुंचे इंजीनियर पर भड़के ग्रामीण, जेई समेत अन्य कर्मचारियों को पीटा, 13 पर केस दर्ज

रायबरेली में सोमवार बिजली का बकाया वसूलने पहुंचे अवर अभियंता व कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों से मारपीट हो गई। विभाग के अधिकारियों की ओर से थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद व दस अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

यूपी के रायबरेली में सोमवार दोपहर बिजली का बकाया वसूलने पहुंचे अवर अभियंता व कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों से मारपीट हो गई। विभाग के अधिकारियों की ओर से थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद व दस अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद से मारपीट करने वाले आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।

ये मामला जगतपुर क्षेत्र के पूरे जसवंत मजरे जिंगना गांव का है। जहां बिजली कनेक्शन धारकों को बकाया चल रहा है। सोमवार दोपहर बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन कमलेश कुमार, महेश कुमार, पिंटू, अभिषेक और राजीव कुमार के साथ अवर अभियंता चंद्रेश कुमार बकाया बिल की वसूली करने गए थे। इसी बीच गांव के कनेक्शन धारक रामखेलावन के द्वारा बकाया बिल ना जमा करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटने की कर्मचारी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गांव के ग्रामीण कनेक्शन काटने से मना कर रहे थे। विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट की तौबत आ गई।