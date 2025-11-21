लड़कियों का पीछा कर रहे थे मनचले, ग्रामीणों ने पकड़ा तो सिर पर बना दिया 'चौराहा', वीडियो वायरल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsVillagers caught miscreants stalking girls and then made crossroad on their heads video goes viral
संक्षेप:

यूपी के हरदोई में छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहां दो युवक लड़कियों का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंच गए। जहां ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और उनका सिर मूंड कर चौराहा बना दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Fri, 21 Nov 2025 04:48 PMDinesh Rathour हरदोई
सोशल मीडिया पर हरदोई जिले के दो वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक युवक का सिर मूंडा जा रहा है। दूसरे वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ नजर आ रही है। दरअसल दो युवक लड़कियों का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंच गए थे। ग्रामीणों की नजर पड़ी तो दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मनचलों को सबक सिखाने के लिए उनका सिर मूंड दिया और चौराहा बना दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने छेड़खानी की बात की पुष्टि नहीं की है।

युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा

वायरल वीडियो 17 नवंबर का बताया जा रहा है। दो युवक लड़कियों का पीछा कर रहे थे। कई दिनों से लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए गांव तक आ पहुंचे थे। इस पर दोनों को पकड़ लिया गया और उनको सबक सिखाने के लिए उनका सिर मूंड दिया गया। दोनों के सिर पर चौराहा बनाया गया। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई भी की है। इस मामले में जब पुलिस से जानकारी चाही गई तो उनकी तरफ से छेड़खानी की बात की पुष्टि नहीं की गई। पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को डायल 112 को सूचना दी गई थी। जिसमें बताया गया की 17 वर्षी पुत्री के साथ कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे हैं जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। इस पर माधौगंज पुलिस मौके पर पहुंची।

दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया

बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नूरपुर हथोड़ा निवासी रवि 19 वर्ष बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के नीची मंगरौली निवासी संजय को हिरासत में लिया गया। प्रकरण की जांच से छेड़खानी की घटना की पुष्टि नहीं हुई। आरोपियों द्वारा छीटाकशी की गई थी। इस संबंध में उपनिरीक्षक शुभम कुमार की तहरीर के आधार पर माधौगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। दोनों आरोपितों के खिलाफ शांतिभांग की कार्रवाई की गई। हरदोई एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दो युवकों के बाल काटने का मामला प्रकाश में आया है जिसे गहनता से जांच की गई है। जांच में दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hardoi News Up Latest News UP Police
