लड़कियों का पीछा कर रहे थे मनचले, ग्रामीणों ने पकड़ा तो सिर पर बना दिया 'चौराहा', वीडियो वायरल

संक्षेप: यूपी के हरदोई में छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहां दो युवक लड़कियों का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंच गए। जहां ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और उनका सिर मूंड कर चौराहा बना दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर हरदोई जिले के दो वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक युवक का सिर मूंडा जा रहा है। दूसरे वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ नजर आ रही है। दरअसल दो युवक लड़कियों का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंच गए थे। ग्रामीणों की नजर पड़ी तो दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मनचलों को सबक सिखाने के लिए उनका सिर मूंड दिया और चौराहा बना दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने छेड़खानी की बात की पुष्टि नहीं की है।

युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा वायरल वीडियो 17 नवंबर का बताया जा रहा है। दो युवक लड़कियों का पीछा कर रहे थे। कई दिनों से लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए गांव तक आ पहुंचे थे। इस पर दोनों को पकड़ लिया गया और उनको सबक सिखाने के लिए उनका सिर मूंड दिया गया। दोनों के सिर पर चौराहा बनाया गया। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई भी की है। इस मामले में जब पुलिस से जानकारी चाही गई तो उनकी तरफ से छेड़खानी की बात की पुष्टि नहीं की गई। पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को डायल 112 को सूचना दी गई थी। जिसमें बताया गया की 17 वर्षी पुत्री के साथ कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे हैं जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। इस पर माधौगंज पुलिस मौके पर पहुंची।