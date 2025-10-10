Villagers called police after seeing smoke rising from garden when wood was removed half-burnt body was found बाग में धुंआ उठते देख ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, लकड़ियों को हटाया तो निकली अधजली लाश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शाहजहांपुर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसका चोरी-छिपे शव एक बाग में जला दिया गया। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोपहर के करीब ग्रामीणों की नजर जब बाग में उठ रहे धुएं पर पड़ी तो तुरंत पुलिस बुला ली।

Dinesh Rathour शाहजहांपुरFri, 10 Oct 2025 06:52 PM
यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसका चोरी-छिपे शव एक बाग में जला दिया गया। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोपहर के करीब ग्रामीणों की नजर जब बाग में उठ रहे धुएं पर पड़ी तो तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस ने जल रही चिता को बुझाकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

घटना कांट क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर ग्रामीणों की नजर एक बाग पर पड़ी। बाग से धुंआ उठ रहा था। पास जाकर देखा तो एक चिता जल रही थी। आधा शव बाहर नजर आ रहा था। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जल रही लकड़ियों को हटाया। शव आधे से ज्यादा जल चुका था और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से भस्म हो गया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी स्वयं फोरेंसिक विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और गहनता से जाँच-पड़ताल शुरू की।

पुलिस के अनुसार युवक की निर्मम तरीके से हत्या करके शव को चोरी-छिपे जलाया जा रहा था। पुलिस ने हत्या के कारणों को जानने के लिए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब मृतक युवक की पहचान कराने के लिए प्रयास कर रही है ताकि हत्या के कारणों और आरोपियों का पता चल सके। सिटी एसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लगता है, हालांकि यह संदिग्ध मौत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और युवक की पहचान के बाद ही मामले की सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

Shahjahanpur UP Police Up Murder
