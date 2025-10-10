बाग में धुंआ उठते देख ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, लकड़ियों को हटाया तो निकली अधजली लाश

शाहजहांपुर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसका चोरी-छिपे शव एक बाग में जला दिया गया। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोपहर के करीब ग्रामीणों की नजर जब बाग में उठ रहे धुएं पर पड़ी तो तुरंत पुलिस बुला ली।

यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसका चोरी-छिपे शव एक बाग में जला दिया गया। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोपहर के करीब ग्रामीणों की नजर जब बाग में उठ रहे धुएं पर पड़ी तो तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस ने जल रही चिता को बुझाकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

घटना कांट क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर ग्रामीणों की नजर एक बाग पर पड़ी। बाग से धुंआ उठ रहा था। पास जाकर देखा तो एक चिता जल रही थी। आधा शव बाहर नजर आ रहा था। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जल रही लकड़ियों को हटाया। शव आधे से ज्यादा जल चुका था और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से भस्म हो गया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी स्वयं फोरेंसिक विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और गहनता से जाँच-पड़ताल शुरू की।