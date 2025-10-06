VIDEO: सरेआम छात्रा के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने पीटने के बाद मनचले को कर दिया गंजा

बुलंदशहर में में एक मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपी धमकी देने लगा। जिस पर लोगों ने आरोपी की पिटाई करते हुए उसे गंजा कर कर दिया। साथ ही उसे पुलिस को सौंप दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के बुलंदशहर में में एक मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपी धमकी देने लगा। जिस पर लोगों ने आरोपी की पिटाई करते हुए उसे गंजा कर पुलिस को सौंप दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली देहात में एक गांव निवासी लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए पास के गांव जा रही थी। आरोप है कि एक युवक कई दिनों से छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ कर रहा था। सोमवार को भी आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित के परिवार के युवक ने विरोध किया गया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर लोगों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने मनचले की पिटाई करते हुए उसको आधा गंजा कर दिया, दाढ़ी और मूंछ भी आधी काट दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव दुदूपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी है।

बिजनौर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल उधर, बिजनौर में सोशल मीडिया पर ‘सनकी शूटर’ नाम की इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित के पिता का आरोप है कि उन्होंने करीब डेढ़ महीने पहले इस घटना की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।