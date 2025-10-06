Villagers beat up a youth and then shaved his head for molesting a girl VIDEO: सरेआम छात्रा के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने पीटने के बाद मनचले को कर दिया गंजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsVillagers beat up a youth and then shaved his head for molesting a girl

VIDEO: सरेआम छात्रा के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने पीटने के बाद मनचले को कर दिया गंजा

बुलंदशहर में में एक मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपी धमकी देने लगा। जिस पर लोगों ने आरोपी की पिटाई करते हुए उसे गंजा कर कर दिया। साथ ही उसे पुलिस को सौंप दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 6 Oct 2025 09:42 PM
share Share
Follow Us on
VIDEO: सरेआम छात्रा के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने पीटने के बाद मनचले को कर दिया गंजा

यूपी के बुलंदशहर में में एक मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपी धमकी देने लगा। जिस पर लोगों ने आरोपी की पिटाई करते हुए उसे गंजा कर पुलिस को सौंप दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली देहात में एक गांव निवासी लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए पास के गांव जा रही थी। आरोप है कि एक युवक कई दिनों से छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ कर रहा था। सोमवार को भी आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित के परिवार के युवक ने विरोध किया गया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर लोगों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने मनचले की पिटाई करते हुए उसको आधा गंजा कर दिया, दाढ़ी और मूंछ भी आधी काट दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव दुदूपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी है।

ये भी पढ़ें:मनचले ने सरेआम किशोरी के साथ की बदसलूकी, बीच सड़क पर पीटा

बिजनौर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल

उधर, बिजनौर में सोशल मीडिया पर ‘सनकी शूटर’ नाम की इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित के पिता का आरोप है कि उन्होंने करीब डेढ़ महीने पहले इस घटना की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव सब्दलपुर निवासी सलमान 22 अगस्त को नुमाइश देखने बिजनौर जा रहा था। रास्ते में गंज के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो भी बनाया। नोमान खान की इंस्टाग्राम आईडी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक के बाल पकड़कर थप्पड़ मारे जा रहे हैं और ‘बाप कौन है’ कहलवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में पीड़ित से आरोपियों के पैर पकड़वाने की भी बात सामने आई है। आरोपियों ने युवक से रूपये भी छीन लिए।

Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |