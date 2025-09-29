लखनऊ में ग्रामीणों ने लेखपाल को लात-घूसों से पीटा, तालाब में डुबोकर जान से मारने की भी कोशिश

लखनऊ में एंग्री स्टैग सर्वे करने पहुंचे लेखपाल और उनकी टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लेखपाल को लात-घूसों से पीटा, फिर तालाब में डुबोकर जान से मारे की कोशिश की गई। आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी मौके से फरार हो गए।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एंग्री स्टैग सर्वे करने पहुंचे लेखपाल और उनकी टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लेखपाल को लात-घूसों से पीटा, फिर तालाब में डुबोकर जान से मारे की कोशिश की गई। आखिर में धमकी देते हुए हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। उधर, घायल लेखपाल ने थाने में इसकी तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

ये मामला मड़ियांव क्षेत्र का है। आईआईएम रोड पर घैला पुल के पास सदर तहसील के लेखपाल आनंद मिश्रा पर तीन दबंगों और कुछ अज्ञात लोगों ने रविवार दोपहर हमला बोल दिया। उन्हें जमकर पीटा। तालाब में डुबोकर कर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद धमकी देकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घायल लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि हमलावरों ने सरकारी कागज फाड़ दिए और लेखपाल के भाई को तालाब में डुबोकर हत्या की कोशिश की। विरोध करने पर लेखपाल को भी गंभीर चोटें आईं। भागते समय आरोपियों ने फायरिंग तक कर दी।

एग्री स्टैग सर्वे के लिए गए थे लेखपाल आनंद श्रीवास्तव, जो तहसील सदर लखनऊ में लेखपाल पद पर तैनात हैं। रविवार को अपने भाई सौरभ श्रीवास्तव और सहयोगी विनय कुमार वाजपेयी के साथ ग्राम गजराहार व ग्राम छैला की सीमा पर एग्री स्टैग सर्वे के लिए गए थे। इसी दौरान छैला गांव के भूरिया, रेहान और फुरखान समेत कई लोगों ने टीम को रोककर अभद्रता शुरू कर दी।