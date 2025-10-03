Villagers assault Dial 112 police officers attempt to snatch pistol ग्रामीणों ने डायल 112 के पुलिसकर्मियों से की मारपीट, पिस्टल छीनने का प्रयास, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पीलीभीत में मेढ़ के विवाद की शिकायत पर पहुंचे डायल 112 के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया। उनकी वर्दी भी फाड़ दी।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, पीलीभीतFri, 3 Oct 2025 09:21 PM
यूपी के पीलीभीत में मेढ़ के विवाद की शिकायत पर पहुंचे डायल 112 के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया। उनकी वर्दी भी फाड़ दी। डायल 112 के हेड कांस्टेबल ने तीन नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कराया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।

मामला न्यूरिया क्षेत्र के पीराताल गांव का है। डायल 112 पर तैनात हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि दो अक्तूबर को वह अपनी टीम में शामिल पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी, निर्मला और चालक जितेंद्र यादव के साथ डयूटी पर थे। दोपहर करीब एक बजकर 58 मिनट पर थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम पीराताल निवासी कमलेश पुत्र वीरेंद्र की ओर से मेढ़ काटने को लेकर गांव में हो रहे विवाद की सूचना दी गई। इस पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

मौके पर विपक्ष के रामकुमार, तेजप्रकाश, नरेंद्र व उनके परिवार की महिलाएं हाथों में लाठी-डंडे लेकर आ गईं। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो विपक्ष के रामकुमार, तेजप्रकाश, नरेंद्र और उनके घर की महिलाओं ने एकराय होकर पुलिस टीम के साथ गाली गलौच करना शुरू कर दी। जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से प्रहार शुरू कर दिए। उनकी वर्दी भी फाड़ दी। आरोपियों ने उनकी सरकारी पिस्टल को भी छीनने का प्रयास किया। जिसको वमुश्किल बचाया गया।

आरोपी जान से मारने की धमकी देते रहे। किसी तरह टीम ने भागकर अपनी जान बचाई और डायल 112 के कार्यालय को सूचना दी। इसके बाद थाना न्यूरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली है। पिटाई से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष सुभाष मावी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

Pilibhit News UP Police Up Latest News
