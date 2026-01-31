बुजुर्ग को नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म करते देख हैरान रह गया ग्रामीण, चुपके से बनाया वीडियो; फिर...

Hindustan Hindi News
villager stunned to see an elderly man raping a minor girl secretly filmed it then give it to the police
संक्षेप:

Jan 31, 2026 04:13 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
उत्तर प्रदेश के देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत घूमने गई एक नाबालिग लड़की के साथ एक 65 वर्षीय वृद्ध ने दुष्कर्म कर दिया। वृद्ध को नाबालिग संग दुष्कर्म करते एक ग्रामीण ने देखा और हैरान रह गया। उसने चुपके से बुजुर्ग के इस कृत्य का मोबाइल में वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने यह वीडियो लड़की के परिवारीजनों और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है।

गांववालों के मुताबिक पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी बौद्धिक रूप से अक्षम है। बुधवार की दोपहर वह अपने खेत में घूमने गई थी। इस बीच गांव के ही एक 65 वर्षीय सुरेंद्र सिंह की उस पर नजर पड़ गई और उसने किशोरी के साथ खेत में ही दुष्कर्म कर दिया।

इसी दौरान के उधर से गुजर रहे एक ग्रामीण की नजर बुजुर्ग और लड़की पर पड़ गई। उसने चुपके से मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने लड़की के परिवारीजनों को यह वीडियो सौंपते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। वीडियो देखते ही परिवारीजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें।

इसके बाद वे देवरिया के एकौना थाने पर पहुंचे। लड़की के परिवारीजनों ने गुरुवार की शाम एकौना पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर, गांव में इस घटना को लेकर हर कोई हैरान है। लोग आरोपी को कोस रहे हैं कि उसने लड़की की बौद्धिक अक्षमता का गलत फायदा उठाया। लोगों में उसके खिलाफ आक्रोश है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

