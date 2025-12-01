Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsvillager found black suitcase sugarcane field and woman skeleton was found inside in hapur
गन्ने के खेत में ग्रामीण को मिला काले रंग का सूटकेस, अंदर से निकली ऐसी चीज बुलानी पड़ी पुलिस

संक्षेप:

हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हाईवे किनारे मौजूद गन्ने के खेत में ग्रामीण को एक काले रंग का सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलते ही ग्रामीण ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।

Mon, 1 Dec 2025 07:29 PMDinesh Rathour पिलखुवा(हापुड़)
यूपी के हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हाईवे किनारे मौजूद गन्ने के खेत में ग्रामीण को एक काले रंग का सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलते ही ग्रामीण ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो हड़कंप मच गया। दरअसल पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने खेत में मिले सूटकेस के अंदर से एक महिला का कंकाल निकला। सूचना पर एसपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। कंकाल काफी दिन पुराना है, इसलिए पुलिस इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है। मौके से पुलिस व फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य का संकलन किया है और प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द वारदात का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए।

गांव कस्तला कासमाबाद निवासी योगेंद्र सिंह ने करीब 15 वर्षों से दस बीघा एक खेत लीज पर ले रखा है। खेत एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने सर्विस रोड से लगा हुआ है। वर्तमान में खेत में गन्ने की फसल बोई हुई है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे योगेंद्र सिंह अपने खेत में गन्ने की फसल की कटाई करवा रहे थे। तभी उन्हें एक काले रंग का लावारिस सूटकेस दिखाई दिया। लावारिस सूटकेस को देखकर योगेंद्र सिंह ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी।

खेत में लावारिस सूटकेस मिलने की सूचना मिलने पर पिलखुवा कोतवाली प्रभारी श्यौपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें महिला कंकाल देखकर हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने पर सीओ जितेंद्र शर्मा, फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। सूटकेस में शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने निरीक्षण करते हुए खेत के स्वामी योगेंद्र सिंह से जानकारी ली।

सूटकेस के पास मिली शराब की खाली बोतल

रामा अस्पताल के सामने सर्विस रोड पर गन्ने के खेत में सूटकेस में मिले महिला कंकाल के पास पुलिस को शराब की खाली बोतल और सोडे की खाली बोतल भी बरामद हुई है। ऐसे में पुलिस कयास लगा रही है कि जिन लोगों ने यहां पर सूटकेस फेंका है, यह सामान उनका हो सकता है। पुलिस ने विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गन्ने के खेत के चारों तरफ सर्च आप्रेशन भी चलाया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया, सूटकेस में मिला कंकाल महिला का प्रतीत हो रहा है। एक्सपर्ट से बात करने पर पता लगा है कि सूटकेस में मिला शव करीब 10 से 12 दिन पुराना है। एनएच-09 पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hapur News UP Police Up Latest News
