गन्ने के खेत में ग्रामीण को मिला काले रंग का सूटकेस, अंदर से निकली ऐसी चीज बुलानी पड़ी पुलिस

संक्षेप: हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हाईवे किनारे मौजूद गन्ने के खेत में ग्रामीण को एक काले रंग का सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलते ही ग्रामीण ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।

यूपी के हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हाईवे किनारे मौजूद गन्ने के खेत में ग्रामीण को एक काले रंग का सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलते ही ग्रामीण ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो हड़कंप मच गया। दरअसल पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने खेत में मिले सूटकेस के अंदर से एक महिला का कंकाल निकला। सूचना पर एसपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। कंकाल काफी दिन पुराना है, इसलिए पुलिस इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है। मौके से पुलिस व फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य का संकलन किया है और प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द वारदात का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांव कस्तला कासमाबाद निवासी योगेंद्र सिंह ने करीब 15 वर्षों से दस बीघा एक खेत लीज पर ले रखा है। खेत एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने सर्विस रोड से लगा हुआ है। वर्तमान में खेत में गन्ने की फसल बोई हुई है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे योगेंद्र सिंह अपने खेत में गन्ने की फसल की कटाई करवा रहे थे। तभी उन्हें एक काले रंग का लावारिस सूटकेस दिखाई दिया। लावारिस सूटकेस को देखकर योगेंद्र सिंह ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी।

खेत में लावारिस सूटकेस मिलने की सूचना मिलने पर पिलखुवा कोतवाली प्रभारी श्यौपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें महिला कंकाल देखकर हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने पर सीओ जितेंद्र शर्मा, फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। सूटकेस में शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने निरीक्षण करते हुए खेत के स्वामी योगेंद्र सिंह से जानकारी ली।