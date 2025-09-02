लखनऊ में धमाके के बाद 24 घंटे में खंगाला गांव, 25 बोरियों में बारूद समेत विस्फोटकों का जखीरा बरामद

राजधानी लखनऊ के बेहटा सोमवार को हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद पुलिस ने 24 घंटे में छापेमारी कर पूरे गांव को खंगाल डाला। छापेमारी के दौरान गांव के बाहर बने तीन अर्धनिर्मित मकानों, खेतों से करीब 20 से 25 बोरियों में बारूद, सुतली बम, हथगोले बरामद किए हैं।

लखनऊ में गुडंबा के बेहटा सोमवार को हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद पूरा गांव दहल गया। हादसे के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दोपहर बाद चार टीमें गठित की गई थी। चार टीमों ने 24 घंटे में पूरा गांव के अंदर और बाहर छापेमारी कर खंगाल डाला। छापेमारी के दौरान गांव के बाहर बने तीन अर्धनिर्मित मकानों, खेतों से करीब 20 से 25 बोरियों में बारूद, सुतली बम, हथगोले बरामद किए हैं। बीडीएस टीम ने तफ्तीश के बाद विस्फोटक की बोरियों में पानी डालकर उसे निष्क्रिय कर दिया। चार लोडर में मार भराकर वहां से हटवाया गया।

सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे आलम के मकान में हुए विस्फोट के बाद उसके परिवारीजन और अवैध कारोबार में शामिल गांव के कुछ अन्य लोगों ने विस्फोटक को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। पुलिस की आंखों से बचते बचाते आलम के भतीजे शेरू उसके रिश्तेदार शोएब, टीनू, अली अहमद व अन्य लोगों ने गांव के बाहर खेतों में विस्फोटक और बम से भरे बोरे फेंक दिए। कुछ ने चरी के खेत, नसीम और बिलकिस के अर्धनिर्मित मकानों में छुपा दिए थे। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह की निगरानी में चार टीमें गठित की।

क्राइम टीम समेत चारों टीमों ने दोपहर बाद से गांव और बाहर छापेमारी शुरू की। रात भर और मंगलवार शाम करीब पांच बजे तक छापेमारी चली। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथगोले, बारूद, बम बनाने के रोल कागज, दयमार, नसीम और बिलकिस के अर्धनिर्मित मकानों से बारमद किए गए। इसके साथ ही एक बोरा सुतली बम पुलिस को गांव के बाहर तालाब के पास मिले। कुछ तालाब के अंदर मिला। गांव में चरी और धान के खेतों में विस्फोटक के भरे बोरे फेंके गए थे। बीडीएस टीम ने परीक्षण किया। इसके बाद उन्हें निष्क्रिय कराकर लोडर में लदवा कर भेज दिया।

चौकी के अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी जांच शुरू :