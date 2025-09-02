Village searched in 24 hours after blast in Lucknow, stock of explosives including gunpowder recovered in 25 sacks लखनऊ में धमाके के बाद 24 घंटे में खंगाला गांव, 25 बोरियों में बारूद समेत विस्फोटकों का जखीरा बरामद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsVillage searched in 24 hours after blast in Lucknow, stock of explosives including gunpowder recovered in 25 sacks

लखनऊ में धमाके के बाद 24 घंटे में खंगाला गांव, 25 बोरियों में बारूद समेत विस्फोटकों का जखीरा बरामद

राजधानी लखनऊ के बेहटा सोमवार को हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद पुलिस ने 24 घंटे में छापेमारी कर पूरे गांव को खंगाल डाला। छापेमारी के दौरान गांव के बाहर बने तीन अर्धनिर्मित मकानों, खेतों से करीब 20 से 25 बोरियों में बारूद, सुतली बम, हथगोले बरामद किए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:49 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ में धमाके के बाद 24 घंटे में खंगाला गांव, 25 बोरियों में बारूद समेत विस्फोटकों का जखीरा बरामद

लखनऊ में गुडंबा के बेहटा सोमवार को हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद पूरा गांव दहल गया। हादसे के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दोपहर बाद चार टीमें गठित की गई थी। चार टीमों ने 24 घंटे में पूरा गांव के अंदर और बाहर छापेमारी कर खंगाल डाला। छापेमारी के दौरान गांव के बाहर बने तीन अर्धनिर्मित मकानों, खेतों से करीब 20 से 25 बोरियों में बारूद, सुतली बम, हथगोले बरामद किए हैं। बीडीएस टीम ने तफ्तीश के बाद विस्फोटक की बोरियों में पानी डालकर उसे निष्क्रिय कर दिया। चार लोडर में मार भराकर वहां से हटवाया गया।

सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे आलम के मकान में हुए विस्फोट के बाद उसके परिवारीजन और अवैध कारोबार में शामिल गांव के कुछ अन्य लोगों ने विस्फोटक को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। पुलिस की आंखों से बचते बचाते आलम के भतीजे शेरू उसके रिश्तेदार शोएब, टीनू, अली अहमद व अन्य लोगों ने गांव के बाहर खेतों में विस्फोटक और बम से भरे बोरे फेंक दिए। कुछ ने चरी के खेत, नसीम और बिलकिस के अर्धनिर्मित मकानों में छुपा दिए थे। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह की निगरानी में चार टीमें गठित की।

क्राइम टीम समेत चारों टीमों ने दोपहर बाद से गांव और बाहर छापेमारी शुरू की। रात भर और मंगलवार शाम करीब पांच बजे तक छापेमारी चली। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथगोले, बारूद, बम बनाने के रोल कागज, दयमार, नसीम और बिलकिस के अर्धनिर्मित मकानों से बारमद किए गए। इसके साथ ही एक बोरा सुतली बम पुलिस को गांव के बाहर तालाब के पास मिले। कुछ तालाब के अंदर मिला। गांव में चरी और धान के खेतों में विस्फोटक के भरे बोरे फेंके गए थे। बीडीएस टीम ने परीक्षण किया। इसके बाद उन्हें निष्क्रिय कराकर लोडर में लदवा कर भेज दिया।

ये भी पढ़ें:आउटसोर्सिंग निगम बनेगा, हर माह 1- 5 तारीख के बीच सैलरी;योगी कैबिनेट में 15 फैसले

चौकी के अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी जांच शुरू :

मामले में लापरवाही बरतने में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने चौकी प्रभारी बेहटा संतोष कुमार पटेल और बीट सिपाही धर्मेश चहर को निलंबित किया था। इसके बाद अन्य पुलिस कर्मियों की भी भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी अन्य पुलिस कर्मी की इस मामले में लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |