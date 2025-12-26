छावनी बना यूपी का यह गांव, बड़ी संख्या में पीएसी तैनात, पुलिस चौकी बनाने का आदेश

संक्षेप: मेरठ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसएसपी के आदेश पर सठला गांव को छावनी बना दिया गया है। गांव में कोने-कोने पर जवानों को खड़ा कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी भी की गई।

यूपी के मेरठ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसएसपी के आदेश पर सठला गांव को छावनी बना दिया गया है। गांव में कोने-कोने पर जवानों को खड़ा कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी भी की गई। खुद एसएसपी और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ गांव में फ्लैग मार्च किया। इसके बाद गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया। साथ ही गांव के अंदर पुलिस चौकी बनाने का भी आदेश दिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। उनके मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं।

क्या है पूरा मामला सठला गांव में दरोगा और सिपाही बिना वर्दी के बुधवार को दबिश देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दरोगा और सिपाही को गांव के दबंगों ने पकड़कर उन्हें घेर लिया और बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। इसकी जानकारी जब विभाग में पहुंची तो हड़कंप मच गया। एसएसपी ने गांव में दबिश देने गए दरोगा और सिपाही को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए। अगले दिन गुरुवार को एसएसपी और एसपी देहात सठला पहुंचे और गांव में एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी। एसएसपी ने गांव के अंदर पुलिस चौकी बनाने का भी आदेश दिया। साथ ही गांव के 40 अपराधी चिन्हित किए, जिनमें से 11 की हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश दिया है।

हमले के तीन आरोपियों को भेजा गया जेल पुलिस पर हमले की घटना में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया था, बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। गांव में एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी है। गुरुवार को ड्रोन से गांव के निगरानी की गई। पीएसी के साथ पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अगले आदेश तक पीएसी गांव में तैनात रहेगी। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले दरोगा सौरभ और सिपाही सुनील को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है दोनों सादे कपड़ों में दबिश देने पहुंचे थे।

सठला में बनेगी पुलिस चौकी एसएसपी ने बताया फिलहाल पुलिस चौकी सठला के बराबर वाले गांव में बनी थी। पुलिस चौकी को गांव में शिफ्ट कराया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्वे कर लिया है। चौकी पर दरोगा सुमित तोमर की तैनाती की है। मवाना थाने में अतिरिक्त अपराध निरीक्षक जितेंद्र सिंह की भी तैनाती की है।