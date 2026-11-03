ग्राम विकास अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार, परिवार रजिस्टर की नकल देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ग्राम विकास अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिवार रजिस्टर की नकल देने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। टीम ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराया है।
हापुड़, संवाददाता। यूपी के हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने खंड विकास कार्यालय में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। परिवार रजिस्टर की नकल देने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। टीम ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। कपूरपुर क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला निवासी सलमान राणा ने बताया कि गाजियाबाद के ग्राम भोजपुर में उसकी बड़ी बहन रुकसाना रहती हैं।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए उसे परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता थी। इसे लेने के लिए वह ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील खारी के पास पहुंचा। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने नकल देने के एवज में दावत के नाम पर पांच हजार रुपये की मांग कर दी। इसके बाद से वह करीब एक माह से लगातार सलमान पर रुपये देने का दबाव बना रहा था। सलमान ने 30 अक्टूबर को मेरठ एंटी करप्शन टीम से शिकायत की।
शिकायतकर्ता सलमान ने बताया कि मंगलवार दोपहर वीडीओ सुशील खारी ने रिश्वत की रकम लेने के लिए उसे मोदीनगर रोड स्थित खंड विकास कार्यालय स्थित अपने कार्यालय बुलाया। सलमान की सूचना पर एंटी करप्शन टीम ने कार्यालय के आसपास जाल बिछा दिया। जब सलमान ने कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी सुशील खारी को पांच हजार रुपये दिए तभी टीम ने उसे दबोच लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को कोतवाली ले आई। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद के नेतृत्व में निरीक्षक योगेंद्र धामा, निरीक्षक मयंक अरोड़ा, एसपी केपी सिंह, एसआई राहुल, एसआई नरेंद्र यादव आदि ने कार्रवाई की।
कार्यालय में मची अफरातफरी
एंटी करप्शन टीम ने जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए दबोचा तो पहले वह समझ ही नहीं पाया आखिर हुआ क्या है। जब टीम की कार्रवाई के बारे में पता चला तो कार्यालय में अफरातफरी मच गई।
ताबड़तोड़ कार्रवाई फिर भी नहीं सुधर रहे
एंटी करप्शन टीम द्वारा रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही हैं, फिर भी रिश्वत लेने वाले सुधर नहीं रहे। इससे पहले 23 सितंबर को धौलाना तहसील से कानूनगो बिजेंद्र सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भी कई लेखपाल व अन्यकर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें