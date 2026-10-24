आजमगढ़ की वोटर लिस्ट में 10 बार 'विकास यादव', अखिलेश की शिकायत पर EC का ऐक्शन, 9 पर गाज गिरी

अखिलेश यादव की शिकायत पर आजमगढ़ की मतदाता सूची में विकास यादव के नाम पर कई वोट मिलने के मामले में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। कंप्यूटर ऑपरेटर और पांच बीएलओ को हटाकर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। दो ईआरओ और एक एईआरओ पर भी विभागीय कार्रवाई होगी।

आजमगढ़ जिले की वोटर लिस्ट में विकास यादव का नाम 10 बार मिलने के मामले में निर्वाचन आयोग ने ऐक्शन लिया है। जांच के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और पांच बीएलओ(बीएलओ) को मतदाता सूची के काम से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, तत्कालीन दो ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे जिले की मतदाता सूचियों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

सूची में 10 बार मिला विकास यादव नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास यादव नाम के युवक को पेश करते हुए आरोप लगाया था कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में उसके नाम पर कई जगह वोट दर्ज हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी। जांच के दौरान विकास यादव नाम की कई प्रविष्टियां सामने आईं। जिनमें एक व्यक्ति का वास्तविक नाम विकास यादव पाया गया, जबकि अन्य 10 लोगों के नाम और विवरण में त्रुटियां मिलीं। इनका विवरण दुरुस्त करने के लिए फॉर्म-8 भरवाया गया है।

कंप्यूटर ऑपरेटर और 5 बीएलओ पर कार्रवाई जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर और पांच बीएलओ की लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें मतदाता सूची से जुड़े कार्यों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर सेवा संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

तीन अधिकारियों पर भी होगी विभागीय कार्रवाई मामले में तत्कालीन दो ईआरओ और एक एईआरओ की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। तीनों अधिकारियों को नोटिस देकर आरोपपत्र जारी करने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग अब यह पता लगाएगा कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें सुधार के दौरान किन स्तरों पर लापरवाही हुई।