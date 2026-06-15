विजय को मार दिया भाई…आगे तुम देख लेना, गोरखपुर में पूर्व प्रधान के बेटे का बेरहमी से कत्ल

आरोप है कि चचेरे भाई विनय ने अपने साथियों के साथ विजय पाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसे मृत समझ लिया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनय ने फोन किसे किया और फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कौन था? क्या वह घटना की साजिश में शामिल था, या फिर उसे सिर्फ वारदात की जानकारी दी जा रही थी?

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवां के गीडा थाना क्षेत्र के बनगावां में रविवार की देर अवैध संबंधों के शक में पूर्व प्रधान के 28 वर्षीय बेटे की उसके ही चचेरे भाई और साथियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सीने, पेट और पीठ पर किए गए ताबड़तोड़ हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सोमवार की सुबह मौत हो गई। युवक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने पुलिस ने मुख्य आरोपित चचेरे भाई चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस वारदात की जांच के दौरान एक और अहम तथ्य सामने आया है। आरोप है कि चचेरे भाई विनय ने अपने साथियों के साथ विजय पाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसे मृत समझ लिया था। इसके बाद उसने विजय का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और अपने मोबाइल से किसी व्यक्ति को फोन किया। फोन पर उसने कहा, "विजय को मार दिए भाई, आगे देख लेना।" इस बातचीत के बाद उसने कॉल काट दी।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनय ने यह फोन किसे किया था और फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कौन था? क्या वह घटना की साजिश में शामिल था, या फिर उसे सिर्फ वारदात की जानकारी दी जा रही थी? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार बनगावां गांव के पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार उर्फ सोमई का बेटा विजय पाल रविवार शाम घर पर मौजूद था। गांव में ही एक परिवार में शादी समारोह था। आरोप है कि इसी दौरान उसका चचेरा भाई विनय अपने कुछ साथियों के साथ घर पहुंचा और शादी में चलने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। परिजनों के मुताबिक, विजय को घर से करीब 500 मीटर दूर एक निजी विद्यालय के पीछे भट्ठे के पास मिट्टी के ढेर के निकट ले जाकर। वहां उसे आरोपितों ने खूब शराब पिलाई गई और फिर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने विजय के सीने, पेट और पीठ पर कई वार किए और उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए।

खून से लथपथ सड़क तक पहुंचा, फिर ले गए अस्पताल गंभीर रूप से घायल विजय पाल ने हिम्मत नहीं हारी। खून से लथपथ हालत में वह लड़खड़ाते कदमों से घटनास्थल से निकलकर पास की सड़क तक पहुंचा और शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास मौजूद कुछ युवक मौके पर पहुंचे। विजय की हालत देखकर उन्होंने तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अवैध संबंधों को लेकर था विवाद सीओ गीडा योगेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे अवैध संबंधों का विवाद सामने आया है। पूछताछ में पता चला है कि विजय पाल का अपने चचेरे भाई विनय की मौसी से पिछले सात-आठ वर्षों से संपर्क था। महिला की शादी हो जाने के बाद भी दोनों के बीच संबंध बने रहने की चर्चा गांव में थी। इसकी जानकारी विनय और उसकी मौसी के बेटे को भी थी, जिसके चलते दोनों पक्षों में लंबे समय से तनाव था।

बहन की तहरीर पर हत्या का मुकदमा विजय पाल की बहन अनीता की तहरीर पर गीडा पुलिस ने चचेरे भाई विनय और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपित विनय, उसकी मौसी के बेटे तथा दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

मरने से पहले हमलावरों के बताए नाम ग्रामीणों के अनुसार, घायल अवस्था में सड़क तक पहुंचने के बाद विजय पाल ने आसपास मौजूद युवकों को हमलावरों के नाम बताए थे। कुछ युवकों ने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया था, जिसमें वह हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम ले रहा है। पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। यदि वीडियो की पुष्टि होती है तो यह अभियोजन पक्ष के लिए अहम साक्ष्य साबित हो सकता है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ विजय पाल दो भाइयों में छोटा था और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ा भाई बाहर रहकर काम करता है। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूर्व प्रधान और बुजुर्ग पिता कृष्ण कुमार उर्फ सोमई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह वर्ष 2000 से 2005 तक गांव के प्रधान रहे। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।