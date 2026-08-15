दलाल, इंजीनियर और कथित पत्रकार, विजिलेंस के हाथ लगी 40 से अधिक रिकॉर्डिंग; ऐक्शन की तैयारी
सूत्रों के अनुसार कई रिकॉर्डिंग में अवैध निर्माण के नाम पर पैसों की सीधी बातचीत साफ-साफ सुनाई दे रही है। कुछ ऑडियो में दलालों और LDA कर्मचारियों के बीच कथित लेनदेन की चर्चा है, जबकि अन्य रिकॉर्डिंग में निर्माणकर्ताओं पर दबाव बनाकर वसूली की रणनीति पर बातचीत होने के संकेत मिले हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खेल पर विजिलेंस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एलडीए में अवैध बिल्डिंग निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच के दौरान विजिलेंस के हाथ 40 से अधिक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी हैं। इन रिकॉर्डिंग्स ने ऐसे संगठित नेटवर्क की तस्वीर सामने रखी है, जिसमें कथित पत्रकार, दलाल, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर की मिलीभगत के गंभीर संकेत मिले हैं।
रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही पैसों की सौदेबाजी
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार कई रिकॉर्डिंग में अवैध निर्माण के नाम पर पैसों की सीधी बातचीत स्पष्ट सुनाई दे रही है। कुछ ऑडियो में दलालों और एलडीए कर्मियों के बीच कथित लेनदेन की चर्चा है, जबकि अन्य रिकॉर्डिंग में निर्माणकर्ताओं पर दबाव बनाकर वसूली की रणनीति पर बातचीत होने के संकेत मिले हैं। विजिलेंस इन रिकॉर्डिंग्स की तकनीकी जांच करवा रही है ताकि उनकी प्रमाणिकता को कानूनी रूप से मजबूत किया जा सके। विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि बरामद रिकॉर्डिंग जांच का सबसे बड़ा साक्ष्य साबित हो सकती हैं।
अवैध निर्माण से कमाई में लगे बिल्डर भी विजिलेंस के रडार पर
अवैध निर्माण कर करोड़ों रुपये की कमाई करने वाले बिल्डर भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। विजिलेंस ऐसे बिल्डरों का ब्योरा जुटा रही है, जिन्होंने एलडीए से नक्शा स्वीकृत कराए बिना बहुमंजिला इमारतें और व्यावसायिक भवन खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि अवैध निर्माण किन परिस्थितियों में हुए और क्या इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका रही है। कई क्षेत्रों में नियमों को दरकिनार कर भवन निर्माण किए जाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं। ऐसे मामलों में निर्माण माफिया व जिम्मेदार कर्मचारियों की मिलीभगत की भी पड़ताल होगी। विजिलेंस निर्माण से जुड़े दस्तावेज, स्वीकृत नक्शों और वास्तविक निर्माण की स्थिति का मिलान कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
शिकायत से लेकर वसूली तक का पूरा खेल
जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कथित पत्रकार पहले अवैध निर्माणों की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराते थे। इसके बाद संबंधित भवन स्वामी पर कार्रवाई का डर दिखाकर उससे कथित वसूली की जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में भवनों की तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित कराकर दबाव बढ़ाने की भी बात सामने आई है। आरोप है कि इसके बाद इंजीनियर, सुपरवाइजर और दलाल मिलकर भवन मालिकों का शोषण करते थे।
साढ़े सात लाख के रिश्वत कांड से खुला पूरा नेटवर्क
पूरे मामले की जांच उस समय तेज हुई जब अवैध निर्माण प्रकरण में एलडीए के जूनियर इंजीनियर दिनेश वर्मा, एक सुपरवाइजर और एक दलाल को साढ़े सात लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के बाद विजिलेंस ने मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की और कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उसके हाथ लगे।
कई लोगों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि यदि रिकॉर्डिंग में दर्ज बातचीत और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि हो जाती है तो कई कथित पत्रकारों, दलालों, इंजीनियरों और सुपरवाइजरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब रिकॉर्डिंग में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका खंगाल रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। विजिलेंस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, अवैध निर्माण के नाम पर चल रहे कथित वसूली तंत्र से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई चेहरों से पर्दा उठने और जेल तक पहुंचने की आशंका से संबंधित हलकों में हड़कंप मचा हुआ है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें