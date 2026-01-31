Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsVigilance raids on Mau former clerk premises property worth 17 crore recovered
मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति

मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति

संक्षेप:

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।

Jan 31, 2026 07:19 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की गोरखपुर सेक्टर की विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क गगन कुमार सिंह के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह कार्रवाई गगन कुमार के पैतृक आवास गुलनी कुशहा, थाना शम्भूगंज, जनपद बांका और भागलपुर (बिहार) और देवघर (झारखंड) में स्थित भवन, गोदाम और फ्लैट पर की गई है। गगन सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तथ्य सामने आने पर शासन ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिए थे। इसी क्रम में गोरखपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान विवेचक निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार राय ने न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर सर्च के लिए चार टीमों का गठन किया था। टीम का नेतृत्व क्रमशः निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार राय, अनूप कुमार भारतीय, शाहिद अहमद और विद्यासागर पाण्डेय ने किया। सर्च की यह कार्रवाई गोरखपुर सेक्टर की 24 सदस्यीय टीम, एक ज्वेलरी वैल्यूअर और आठ स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में की गई, जो करीब करीब छह घंटे तक चली।

ये भी पढ़ें:संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ा ऐक्शन, संपत्ति कुर्क; रेड कार्नर नोटिस भी

ये संपत्तियां मिलीं

पैतृक गांव गुलनी कुशहा, जनपद बांका से लगभग 4.40 लाख रुपये मूल्य का फर्नीचर, कंप्यूटर, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल तथा बैंक खातों की पासबुक व चेकबुक बरामद की गई। गुलनी कुशहा में निर्मित मकान व गोदाम की कीमत लगभग 4.29 करोड़ रुपये, बांका शहरी क्षेत्र में स्थित मकान की कीमत करीब 1.70 करोड़ रुपये, भागलपुर में फ्लैट की कीमत लगभग 34 लाख रुपये तथा देवघर में मकान की कीमत करीब 1.17 करोड़ रुपये आंकी गई। कृषि एवं आवासीय प्लॉट से संबंधित 33 बैनामे भी पाए गए।

बिहार के बांका का रहने वाला है पूर्व क्लर्क

बिहार के बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलनी कुसहा गांव के निवासी गगन सिंह की तैनाती मऊ जिले में वर्ष 1992 में हुई थी। मऊ में जिला पूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनाती के दौरान ही इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप लगने के बाद जांच शुरु हो गई थी। आरोपित लिपिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद जिलाधिकारी ने 6 मार्च 2025 को आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भेजा था। जिलाधिकारी के पत्र को संज्ञान में लेते हुए 14 मई 2025 को तत्काल प्रभाव से आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त लिपिक गगन सिंह को ललिपुर जिले से सम्बद्ध कर दिया था। गुरुवार को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में विजिलेंस टीम की बिहार स्थित लिपिक के पैतृक आवास पर छापेमारी की सूचना मिलते ही जिलापूर्ति विभाग में अफरा-तफरी मच गई। आरोपित लिपिक के पैतृक आवास पर छापेमारी को लेकर पूरे दिन चर्चा काफी जोरों पर रहा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |