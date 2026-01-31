मऊ के पूर्व क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, 17 करोड़ की मिली संपत्ति

संक्षेप: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की गोरखपुर सेक्टर की विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क गगन कुमार सिंह के बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की। इसमें 17 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है।

यह कार्रवाई गगन कुमार के पैतृक आवास गुलनी कुशहा, थाना शम्भूगंज, जनपद बांका और भागलपुर (बिहार) और देवघर (झारखंड) में स्थित भवन, गोदाम और फ्लैट पर की गई है। गगन सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तथ्य सामने आने पर शासन ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिए थे। इसी क्रम में गोरखपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान विवेचक निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार राय ने न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर सर्च के लिए चार टीमों का गठन किया था। टीम का नेतृत्व क्रमशः निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार राय, अनूप कुमार भारतीय, शाहिद अहमद और विद्यासागर पाण्डेय ने किया। सर्च की यह कार्रवाई गोरखपुर सेक्टर की 24 सदस्यीय टीम, एक ज्वेलरी वैल्यूअर और आठ स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में की गई, जो करीब करीब छह घंटे तक चली।

ये संपत्तियां मिलीं पैतृक गांव गुलनी कुशहा, जनपद बांका से लगभग 4.40 लाख रुपये मूल्य का फर्नीचर, कंप्यूटर, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल तथा बैंक खातों की पासबुक व चेकबुक बरामद की गई। गुलनी कुशहा में निर्मित मकान व गोदाम की कीमत लगभग 4.29 करोड़ रुपये, बांका शहरी क्षेत्र में स्थित मकान की कीमत करीब 1.70 करोड़ रुपये, भागलपुर में फ्लैट की कीमत लगभग 34 लाख रुपये तथा देवघर में मकान की कीमत करीब 1.17 करोड़ रुपये आंकी गई। कृषि एवं आवासीय प्लॉट से संबंधित 33 बैनामे भी पाए गए।